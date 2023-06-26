英超熱話｜坦赫格地獄式軍訓操爆曼聯　季前谷體能新球季衝冠

英超新球季在8月初開鑼，彷彿休季不久，各路雄師又要開始備戰。曼聯下月初開操，英國《太陽報》透露主帥坦赫格正準備以軍訓式操練，務求以最佳狀態迎戰新球季。



最近關於曼聯的，通常也是轉會市場的消息，曼聯三度開價求售美臣蒙特（Mason Mount），但車路士方面依然拒絕，紅魔鬼「企硬」不會再開價，盛傳目標轉向拉比奧特或白禮頓中場卡些度。

不經不覺，英超新球季殺到埋身，曼聯在開季前將飛往美國，分別與阿仙奴﹑皇家馬德里及多蒙特等球會碰頭，為新球季做好準備。

曼聯相隔5年再度進行美國之旅，圖為曼聯2018年在美國對利物浦。（資料圖片／Getty Images）

曼聯季前熱身賽：



7月12日：對列斯聯（挪威奧斯陸）

7月19日：對里昂（蘇格蘭愛丁堡）

7月22日：對阿仙奴（美國新澤西）

7月25日：對域斯咸（美國聖地牙哥）

7月26日：對皇家馬德里（美國侯斯頓）

7月30日：對多蒙特（美國拉斯維加斯）

8月6日：對畢爾包（愛爾蘭都柏林）



季前谷體能 一連4日「地獄周」

坦赫格首度執教曼聯，即使首季以英超季軍完成賽季，兩項本土盃賽亦打入決賽，其中聯賽盃更成功封王，但當然不會就此自滿，新球季必定以聯賽冠軍為目標。衝冠是一場馬拉松，由聯賽早段已經不能鬆懈，坦帥深明這道理，英國《太陽報》指他準備在開季前「谷體能」，務求開季時有最佳狀態。

坦赫格準備在季前谷爆體能。（資料圖片／Getty Images）

《太陽報》指坦赫格將在今周末完成休假，返回卡靈頓訓練基地準備球季，而引述曼聯消息人士，坦帥要求所有訓練場在下周一（7月3日）準備就緒，一眾不用代表國家隊的球員率先歸隊開操。據了解，坦赫格準備一連4日﹑每日兩節的訓練營，卡靈頓的員工更以「地獄周」（Hell Week）形容這個安排，「地獄周」是英國空軍特別部隊的用詞，訓練營的強度隨時與軍訓相若。

坦赫格主張逼搶戰術，對一眾球員的體能要求十分高，坦帥上季開季兩連敗後，與球員齊齊受罰，跑足13.8公里後，眾將的表現立即反彈，不知道今次季前軍訓式訓練，對曼聯有多成效？

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