金玟哉投曼聯未成事　報道似層層其實什麼也沒有　拜仁勢加入戰團

意大利傳媒廣泛報道，效力拿玻里的南韓中堅金玟哉，將轉會加盟英超球隊曼聯。報道講到「似層層」，令不少外國行家以至網民信以為真，不過專門跟進球員轉會、消息準確度極高的意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）澄清，兩間球會並未達成任何協議。



金玟哉盛傳即將加盟曼聯，其實尚未成事。（Getty Images）

曼聯有意收購金玟哉，傳聞已蘊藏好幾個月，《米蘭體育報》早前報道紅魔鬼對於追逐金玟哉「相當堅持」，聲稱拿玻里主席迪羅倫迪斯不希望放走他，但金玟哉的合約中有解約條款，讓意大利以外球會可在7月1至15日期間簽下他，觸發條件大約是5000萬至6000萬歐元，而曼聯已準備好為他支付6000萬歐元轉會費。

《米蘭體育報》記者Pasquale Salvione在當地電台節目時宣稱，金玟哉「離開拿玻里的機會頗高，但談判是需要雙方共識的，而金玟哉本人的意願是關建。」英國《鏡報》引述法國媒體FootMercato指，曼聯已與這位韓國中堅的代表會面並開出一份「鉅額合約」，球員本人也希望出戰英超及續戰歐聯，曼聯獲得歐聯資格的機會頗高之下，似乎也有利他們簽下心頭好。

意大利轉會達人：曼聯買金玟哉「什麼也沒有達成」

至近日意大利多家傳媒進一步炒作這宗轉會消息，令「金玟哉投曼聯」似乎已成事實，不過拿玻里向來出名是個相當難纏的交易對手，每逢陣中主力被看中，不是以不合理地高昂的索價嚇退買家，便是將談判過程拖得十分長，印象中鮮有爽快交易的紀錄，因此如此輕易便放走金玟哉，本身已是難以置信。

羅曼奴周三（14日）晚發文指，「曼聯仍在競逐金玟哉，但未達成任何協議，即使有很多報道（指交易已落實），目前任何也沒有完成。」

金玟哉過去一季在拿玻里表現突出，協助球隊時隔近33年重奪意甲冠軍，現今球壇頂級中堅難求，這位韓國國腳有身材、有速度，早已成為「豪門獵物」。除了曼聯，多間大球會均向金玟哉提出優厚合約力邀加盟，羅曼奴指出，德甲班霸拜仁慕尼黑是他其中一個選擇。