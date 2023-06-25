曼聯放棄加碼斟美臣蒙特　車路士兩種態度應對曼市雙雄｜足球轉會

多間英國傳媒報道，曼聯擱置求購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），會將目標轉到白禮頓中場摩雷斯卡些度。曼聯上周向車路士第3次出價，但5500萬鎊的報價遭拒，車路士企硬要求6500萬鎊。曼聯認為這個價格不合理，不會再加碼。

《泰晤士報》以「曼聯稅（Manchester United tax）」去形容，車路士嘗試抬高賣人予曼聯的價格。報道稱，曼聯沒有完全退出交易，5500萬鎊的報價仍然有效，若車路士有意降低要求，曼聯願意再談判。24歲的美臣蒙特與車路士的合約明年夏天屆滿。



車路士中場美臣蒙特尚有一年約滿，他希望轉投曼聯。（Getty Images）

曼聯認為5500萬鎊是對美臣蒙特的最後報價，不會再加碼。然而，曼聯不是完全放棄交易，5500萬鎊的報價依然有效，若果車路士鬆口，願以接近價格左右成交，曼聯都會重返談判桌。

《泰晤士報》記者Jonathan Northcroft稱，曼聯對美臣蒙特的情況感到同情，球員與曼聯已就個人條款達成協議，主帥坦赫格亦對這位英格蘭中場甚為欣賞。不過，曼聯今夏下定決心，若果賣方球會欠缺談判意向、開價不現實，曼聯不會長時間追逐該球員，正如曼聯已放棄熱刺的哈利卡尼一樣。

坦赫格希望曼聯可以合理價格買人，避免再做「水魚」。（Getty Images）

報道內文稱，奧脫福內部認為，車路士在美臣蒙特的交易嘗試加入「曼聯稅」。他們留意到，車路士今夏同意3000萬鎊將高華錫售予曼城，但美臣蒙特的價位就定得特別高。

雖然英格蘭球員向來有溢價，24歲的美臣蒙特比29歲的高華錫昂貴也是正常，但曼聯方面拿史達寧的轉會作比較。去年夏天，當時與曼城尚餘一年合約的史達寧，以4750萬鎊加盟車路士。故此，曼聯認為今夏向美臣蒙特開出5500萬鎊已經是十分優厚。

傳車路士將以3000萬鎊將高華錫售予曼城。（Getty Images）

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在社交網站也表示，曼聯不接受車路士6500萬鎊的還價，他們認為5500萬鎊是合理價格；曼聯沒有離開談判，歡迎車路士開啟談判，只是紅魔不會一直等待。英國《天空體育》亦有相關報道。

英國《衛報》稱，拜仁慕尼黑有意搶人，羅致美臣蒙特。拜仁主帥杜慈以前跟美臣蒙特合作過，十分欣賞對方。報道相信，若果將美臣蒙特是轉投國外球會，車路士願意降低售價。

如果要白禮頓放走卡些度，相信要開到8000萬鎊。（Getty Images）

《泰晤士報》表示，曼聯會轉為羅致白禮頓中場卡些度。白禮頓在1月轉會窗曾拒絕阿仙奴7000萬鎊的報價，估計曼聯要開到8000萬鎊，才能打動白禮頓放人，比起購買美臣蒙特的轉會費還要高。然而，考慮到卡些度只是21歲，與白禮頓的合約至2028年才屆滿，曼聯覺得8000萬鎊是個合理的價格。