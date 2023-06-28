游泳熱話｜網民熱議女性專用泳道　泳館負責人：類似地鐵專用車廂

在游泳池裏，應否設置女性專用泳道？這個話題近日登上內地的微博熱搜，因為有網民在上海游泳館游泳時，發現在淺水區有條女性專用泳道，引起網民熱議。

內地傳媒跟進報道，訪問游泳館的工作人員，對方解釋女性專用泳道可以較好地保護女性，避免男女間的肢體接觸，類似地鐵的女性專用車廂。有泳客表示偶爾會有男泳客佔用女性專用泳道，工作人員也防不住。



上海游泳館設立女性專用泳道。（微博）

內地《新聞晨報》旗下的《021視頻》跟進，致電上海游泳館，工作人員解釋，因為女性在游泳時著裝較少，可以幫助避免旁人無意識的觸碰，另一方面針對游泳技術比較生疏的女生來說，也起到更好的保護作用。

女性專用泳道不允許男性使用。（資料圖片/I SWIM劇照）

之後，內地《極目新聞》亦有報道，自上海游泳館今年4月開館，一開始就設立了女性專用泳道。上海游泳館內有8條泳道，女性專用泳道位於淺水區，而其他7條泳道則男女皆可使用。

上海游泳館的一位負責人顧女士接受《極目新聞》訪問時說：「我們設計女性專用泳道的初衷，是為了能更好地保護女性，就類似於地鐵中的女士專用車廂。」她表示很多泳客都覺得這個設計幾好，泳館也不會規限女性只能在專用泳道游泳。

女性專用泳道引起網民熱議。（微博）

在內媒報道中，有泳客表示這個設計有利初學游泳及游得慢的女性。這位化名時女士的泳客表示，間中會有男泳客使用女性專用泳道，工作人員提醒也防不住，因為泳道以浮線劃分，很容易就游到過去。

女性專用泳道的設計，在微博引起網民熱議，不少人讚賞貼心，認為措施既保護女泳客，亦避免男泳客被人誤會。有人留言：「8條泳道抽了1條出來怎麼也不算過分，而且對於男生來說也算是有保護作用吧（比如真的不小心碰到了，的確也很難解釋）。」

網民熱議女性專用泳道。（資料圖片/I SWIM劇照）

亦有網民反問：「為什麼沒有男性專用泳道？」亦有人表示：「女性專用泳池可能比女性專用泳道效果會更好吧？專用泳道的話，要是旁邊道就是個男的，那還是啥都看見了。」

有網民建議泳道應按能力、速度及使用方法劃分，「初學者去淺水區先學，進階者在深水區自己折騰，可以分為男女兩道，因為會游泳和能游泳其實兩個水準，比較碰撞。老手就沒必要分男女了，不是馬拉松式的就是競賽式的，懶得和你接觸，直接超車。」相類似的留言還有「公共泳池大概還需要聊天泳道，正經游泳搞得跟障礙賽一樣」、「對老泳者來說更在意的是快慢速泳道能否嚴格執行」。