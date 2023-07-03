荷蘭賽車新星意外離世　女友發文心碎道別：謝謝你兌現承諾

18歲的荷蘭賽車新星雲賀夫（Dilano van't Hoff）周六（1日）在歐洲區三級方程式錦標賽比利時站意外離世，震驚賽車界，F1周日（2日）在匈牙利站正賽前，亦為他默哀。

雲賀夫的女友也在社交媒體發文，向男友道別。



F1周日上演匈牙利站正賽，賽前為雲賀夫舉行默哀儀式。雲賀夫在比利時斯帕賽道惡名昭彰的彎道——紅水彎和Raidillon複合彎連接Kemmel Straight處發生意外離世，已是近4年內第二名在該賽道同一區段、發生同類意外而殞命的年輕車手，4年前因同類意外離世的F2車手安東曉拔（Anthoine Hubert）是目前多名F1車手如加斯利和陸克萊的好友，如今再發生悲劇，F1圍牆內氣氛也一片哀傷。

F1匈牙利站賽前舉行默哀儀式。（Getty Images）

雲賀夫的女友Katrina Coronell同日在Instagram發文，向男友道別，她寫道：「親愛的，謝謝你為我做的一切，你向我展示了你的世界。你真的是最好的男友、最好的朋友、最大的啟發。你堅強地奮戰至最後。」

「猶幸你愛我到了最後，猶幸我對你的最後一句話是『我愛你』，猶幸你說過會愛我至死，而你兌現了承諾。」

「你永遠都會在我心中有個特別的位置，你真的令我和其他身邊人引以為傲，我不會忘記你和你的笑容。再見了，我漂亮的男生、我的天使，來生再見吧。我愛你。安息吧，迪蘭奴雲賀夫。」