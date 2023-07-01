F1．奧地利站｜車手出界猖獗　佩雷斯快圈全被取消次節止步

F1（一級方程式）奧地利站排位賽，一股「出界」風氣當道，三節排位合共47個圈的時間被刪除，在車手榜領先的韋斯達賓亦身受其害，幸好這名紅牛車手依然取得頭位。

至於他的隊友佩雷斯就沒有如此幸運，第二節排位3度出界，在9號彎犯一個錯，全節時間被取消，連續4站無緣Q3。



F1今周末在奧地利紅牛環賽車場（Red Bull Ring Circuit）上演，紅牛主場出戰，因今站有衝刺賽（Sprint Race）的關係，故此排位賽在周五（6月30日）舉行。在車手榜遙遙領先的韋斯達賓（Max Verstappen）沒令主場的車迷失望，順利取得頭位，亦是今年第6次頭位出賽，兩名法拉利車手陸克萊及辛斯緊隨其後。

韋斯達賓取得奧地利站頭位，兩名法拉利車手緊隨其後。（Getty Images）

在奧地利站排位賽最困擾車手的問題，正是「賽道限制」（Track Limit）。國際汽聯（FIA）在今站賽車嚴打出界，只要在6號﹑9號及10號彎，一旦4條輪胎同時離開賽道﹑在白界以外，該個圈的時間就會被刪除。

車手出界問題猖獗，全日排位賽多達47個圈的時間被刪，比上年的43圈為多。根據統計，僅得陸克萊及沙根特（Logan Sargeant）兩名車手未有出界，其餘18名車手都試過犯規。諾里斯與辛斯各自有6個圈的時間被取消，諾里斯全數在10號彎「出事」；辛斯則在3個彎也曾出界。

諾里斯6度在10號彎出界，最終依然取得第4位。（Getty Images）

韋斯達賓：我哋十足十業餘車手一樣

排頭位的韋斯達賓亦是受害者，4度在10號彎出界，但同樣無阻他取得頭位。「韋少」賽後直言今次排位賽難度高，全因賽道限制，「今站（排位賽）並不輕鬆，全因Track Limits，我們（車手）並非有用心出界，只是戰車入彎時速度太高，十分困難判斷是否出界，所以如此多車手犯錯，包括我在內。」

韋斯達賓直言，嚴打出界令車手們的表現就像業餘一樣，「（今日）好似好蠢，我哋十足十業餘車手一樣，當然有人會話：『有白界你睇唔到咩？』但其實唔係咁簡單。」

韋斯達賓今站都4次出界而被取消時間。（Getty Images）

佩雷斯第二節3度出界無緣Q3

說到「黑仔」，不得不提韋斯達賓的隊友佩雷斯（Sergio Perez），他在第二節排位時，9號彎重複犯錯，加上一次10號彎出界，3個快圈的時間全數被刪除，最終只得第15位，連續4站無緣最後一節排位。

帶病上陣的佩雷斯，賽後炮轟賽道限制的制度有問題，同時指最後造快圈時，被艾邦（Alex Albon）阻擋，逼不得已下才會出界，「當時我在造快圈，突然之間被（艾邦）阻擋，我不能慢下來，但賽會沒有考慮這一點。我認為制度有問題，車手們不能預算何時發生這種事。」

佩雷斯第二節排位3個圈全數被取消。（Getty Images）