荷蘭賽車新星殞命　F1車手點出悲劇兩大主因　死亡彎位陷阱未解決

荷蘭18歲賽車新星雲賀夫（Dilano van't Hoff）周六（1日）在比利時斯帕賽道舉行的歐洲地區方程式錦標賽期間，在惡劣天氣下發生意外，最終殞命，震驚賽車界。

F1將在7月底舉行比利時站，事實上，同一賽道的同一區段已不是第一次發生類似意外、亦非首次有車手喪命，縱使近年曾花重金修整，似乎沒有明顯效果，多名車手都點出這賽道的一大死亡陷阱；而賽會在惡劣天氣下仍堅持全速完成賽事的決定，也惹來包括韋斯達賓（Max Verstappen）在內的車手批評。



為MP車隊出戰的雲賀夫，周六出戰歐洲區方程式錦標賽（Formula Regional European Championship，簡稱FRECA）時意外身亡，然而慘劇本身是否可以避免？

當時比賽在大雨下進行，由於高速的賽車車尾不斷捲起水花，在車群中能見度極低，賽事本身在安全車帶領下，戰車以較慢速度行駛，也不可爬頭，然而即使賽道狀況惡劣，賽會仍決定召回安全車，讓比賽在餘下最後一圈時重啟。由於戰車慢駛已久，加上場地溫度低，輪胎早已冷卻，抓地力不足又多積水下，車手更難控制戰車；而當時賽事僅餘一圈，車手當然會冒更大風險鬥車。

結果安全車剛離開賽道、比賽重啟後不久，本來排第二位的Tim Tramnitz在3至5號彎位——紅水彎與Raidillon複合彎（Raidillon-Eau Rouge）的頂部失控，尾隨的戰車也在滑亂中發生意外，當中包括雲賀夫，他先遭一架對手戰車擦撞、再彈回直路（Kemmel Straight）的中央，結果在極低能見度下，Adam Fitzgerald的戰車高速從側面直接撞上雲賀夫戰車。

參賽車手之一的Nikhil Bohra事發後不久在Discord上透露，Adam Fitzgerald在意外後下車，負傷奔向雲賀夫的戰車，「但他（雲賀夫）已沒有反應。」意外後不久，賽會便宣布雲賀夫離世的消息。

悲劇發生後，同日在奧地利舉行的F2衝刺賽，也有悼念儀式。（Getty Images）

賽會在如此危險的情況下，仍執意如常完成餘下一圈賽事，最終導致悲劇，自然遭狠批，當中包括兩屆F1世界冠軍韋斯達賓，同樣來自荷蘭的他道：「我看了賽事部份片段，雨很大，我不覺得有必要重新展開比賽，因為在如此多積水、下大雨的情況下重啟賽事，車尾捲起的水花會令車手什麼都看不見，而在車群後方的車手也會拼盡一切。這件事本來不應發生的。」他亦在Instagram發文致哀，獲雲賀夫家人道謝，指他是雲賀夫的偶像。

韋斯達賓認為FRECA的賽事本來不應重啟。（Getty Images）

最危險彎道 重金修整後死亡陷阱仍在

另一不可忽視的因素是，斯帕賽道的紅水彎與Raidillon複合彎常被稱為世上最危險的彎位之一，曾發生多次嚴重意外，包括2019年F2賽事中，法國車手安東曉拔殞命，當時雖然沒有下雨，但最終撞擊的形式與今次慘劇相似——戰車撞上防撞欄後彈回賽道，遭尾隨戰車高速從側面撞擊，車手最終身亡。

紅水彎與Raidillon近年也發生多次意外，2021年女子系列賽，天雨之下在這彎道發生六車連炒的大型意外，甚至有戰車遭彈飛到空中，幸所有車手最終都無恙。翌日的F1排位賽再於大雨下舉行，麥拿侖車手諾里斯的戰車在Raidillon失控，猛烈撞上防撞欄後再高速轉動彈回路中心，幸後方未有戰車高速駛近，之後一天的正賽終因暴雨而取消。同一年的斯帕24小時耐力賽，車手韓世龍也在Raidillon炒車，導致鎖骨骨折及椎骨骨裂。

紅水彎—Radillon一段急速上斜再接「盲眼彎」的路段，多年來發生不少意外。（Getty Images）

雖然斯帕賽道在2019年安東曉拔的死亡意外後，已着手計劃提升賽道安全，並在2022年F1比利時站前完成了工程，在紅水彎和Raidillon擴建了緩衝區，並在賽道多個位置加入碎石陷阱助戰車失控時減速，同時重鋪了賽道，整項工程花費達8000萬歐元，然而今次慘劇似乎反映改善工程未足夠提升賽道安全。

F1尚有7月底便會到斯帕賽道上演比利時站賽事，Aston Martin車手史杜爾周六在衝刺賽後談及悲劇時，言辭頗為強烈，他道：「若不做點什麼，之後我們就會再去玩火，不止我們，還有F2和F3的孩子，和所有要經過那個彎道的人。就算是乾地賽，只要有人失控，在那個盲眼彎若撞到牆、再反彈回賽道中心，然後有一架時速300公里的賽車衝向你，你就完了。」

史杜爾對於斯帕賽道的安全大表不滿。（Getty Images）

「這件事真的太不公平，那個彎道需要作一些改變，短短5年內我們已失去了兩個年輕車手。那個彎道有人死了，就需要改變，根本沒討論空間。」

曾出戰女子系列賽、現為賽車評述的車手Naomi Schiff也指出：「更令人悲傷的是，今次的情況與之前的意外很相似，我們在斯帕已經見過同類意外太多次了。他們（賽道）很顯然擴闊過那個彎位，但重點是，在那處炒車時，戰車總有反彈回賽道上的趨勢，而這正是最大的問題。」

Naomi Schiff指出，戰車在Raidillon撞牆後總是反彈回賽道，導致慘劇發生。（Getty Images）

她與史杜爾的看法一樣，「我不知道在不需要大幅度改變彎道特性之下，他們能做什麼去改善情況，危機總是伴隨那個彎道而來，但真的需要再做點什麼，我們不能再失去更多年輕人了，希望其他捲入意外的車手沒有受傷吧。」

F1賽會宣布，會在周日（2日）上演的F1奧地利站正賽前，於香港時間晚上8：45為雲賀夫舉行默哀儀式。