法比加斯掛靴　罕有英超紅轉藍仍是傳奇　母會巴塞三星陰影下留憾

法比加斯（Cesc Fabregas）退役，球員生涯大賽錦標他幾乎都得到了，國家隊層面世界盃和兩次歐洲國家盃，球會亦由西甲贏到英超，只欠歐聯一項而已。曾是阿仙奴不可或缺的隊長，之後轉戰車路士仍是極具「卡士」的中場，是罕有在倫敦兩大球會之間遊走而晉身傳奇級數的人物，偏偏在母會巴塞隆拿鬱鬱不得志，是際遇不好也是時機不對，成為生涯遺憾。



法比加斯球員年代母會巴塞隆拿曾四度捧起歐聯，他全都錯過了。（Getty Images）

法比加斯在巴塞隆拿青訓期間已顯示巨大潛力，可是他前面有沙維、恩尼斯達兩座大山，在母會要升上一隊甚至「上位」之路極艱難，16歲那年他決意離開魯營，成為雲格麾下阿仙奴大軍一員。2003/04來到倫敦首季，他仍在適應英國生活未獲英超上陣機會，看着隊友創下不敗封王偉業，之後一季隨即踏上極速上位的巨星之路。當時又怎料到，那已是如日中天的阿仙奴最後一次贏得英超冠軍。

阿仙奴由高貝利遷往酋長球場，財政壓力下連年「賣隊長」，韋拉離去，之後是亨利、加拿斯，到2011年夏天身為領軍人物兼隊長的法比加斯也離去了，重返母會巴塞隆拿。當年的巴塞也是正值哥迪奧拿領軍的盛世，2008/09和2010/11兩奪歐聯，他較沙維年輕7歲，較恩尼斯達少3歲，正好是他們的接班人，跟同年的美斯一起為球隊爭標。意想不到的是，法比加斯回到巴塞不單未能完美融入球隊，在沙維、恩尼斯達甚至美斯陰影下，完全發揮不出跟阿仙奴年代一樣的中場指揮官影響力。

法比加斯2003至2011年間效力阿仙奴。（Getty Images）

如此巨星陣容，在巴塞3季只得1次西甲和西班牙盃，絕對是水準之下，2014年夏天黯然離開巴塞，重回倫敦卻改披車路士戰衣。為挽救球員生涯作出的選擇，事實證明他是對的，那個交出致命傳送，大局觀超強的巨星回來了。在車路士4季半得到兩次英超、一次足總盃和一次聯賽盃冠軍，更重要的是，再次向世人證明他的能力。

如果要說美中不足，就是始終擦身而過的歐聯冠軍吧。2005/06球季阿仙奴殺入決賽，最終不敵他母會巴塞隆拿；他2011年重返魯營，那時巴塞2008/09和2010/11兩奪歐聯，他加盟的3季沒有進帳，到他2014年夏天離隊，巴塞隨即又在2014/15球季第五次高舉歐聯獎盃。就算是車路士，2011/12、2020/21兩次歐聯冠軍，他又是正好錯過了。

法比加斯在車路士的4年半再次證明實力。（Getty Images）

世事無完美，法比加斯未能在巴塞踢出預期中呼風喚雨的高度，生涯成就已教大部分球員羨慕不已。他在社交媒體長文告別，「帶着巨大的傷感，我掛靴的時間到了。我會珍惜由當初加盟巴塞隆拿、阿仙奴、重返巴塞、車路士、摩納哥到科莫的所有日子，由高舉世界盃、歐洲國家盃，到在英格蘭和西班牙幾乎贏得所有歐洲獎盃，這是一趟我永遠不會忘記的旅程。」

他同時交代退役後會當上教練，「這一刻並非全然傷感，我開始以科莫B隊教練身份重返球場」，法比加斯最後以一句感人的話作結：「因此在20個充滿犧牲、付出和快樂的奇妙年頭後，現在是時候跟這個漂亮的比賽說感謝與再見。我很享受當中每一分鐘。」