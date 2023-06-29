羽毛球｜黃永棋「復出」協助港隊男單　暫領伍家朗李卓耀海外征戰

馬來西亞籍教練黃達明上月突然請辭，離開港隊，隨即返回祖國加上李梓嘉的團隊，港隊男單代表伍家朗直言：「把我們放在一個很尷尬的處境。」

港隊近來在沒有教練的情況下出戰，幸好有「大師兄」出馬，退役港將黃永棋透露將率領伍家朗及李卓耀征戰，直至新教練上任前。



當馬來西亞籍教練黃達明離開後，港隊羽毛球男單教練的位置一直懸空，伍家朗與李卓耀在無教練下四出征戰，對備戰亞運及巴黎奧運爭分有一定影響，幸好有「大師兄」黃永棋出馬。

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黃永棋透過社交網站透露，他將以另一身份返回港隊。（黃永棋Instagram截圖）

去年戰畢世界錦標賽後掛拍的黃永棋，透過社交網站發文，透露他獲伍家朗的邀請，將以另一身份回到港隊，協助男單的成員。

「香港男單主教練的離開，對球隊是一種打擊。兩星期前，收到家朗的信息，詢問我會否有時間帶他跟卓耀去加拿大比賽，不用思考太多，我便欣然接下這個任務。直到新教練到來之前，我會協助香港男單的訓練和比賽，讓他們專心去實行原定的奪標計劃。多謝他們對我的信任，希望我的經驗可以幫助到港隊男單這兩位優秀球員。」

黃永棋與伍家朗是多年的隊友，二人如今換個方式繼續並肩作戰，正如他去年告別戰後所言，繼續協助港隊男單的發展。

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另外，早前突然宣布休息的馬來西亞球手李梓嘉，將在下月中的韓國公開賽復出，而首圈的對手正正是伍家朗，亦是教練黃達明的倒戈戰。此前，港隊先會出戰下周的加拿大公開賽。