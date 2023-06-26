羽毛球｜伍家朗為奧運資格連戰5站　生日吞敗幸獲驚喜祝福

港隊羽毛球男單代表伍家朗，上周六（24日）在比賽中度過其29歲的生日，可惜生日當日在台北公開賽不敵主場新星蘇力揚，無緣決賽。伍家朗結束一連5站賽事後，透過社交網站為比賽作結，直言超過一個月的緊密賽事是一大挑戰，而他在台灣更度過難忘的生日。



伍家朗連續5星期出戰，他坦言對體能與精神是一大挑戰。（楊宇翹攝）

由5月尾起，伍家朗連續5星期參賽，上周在台北公開賽不敵主場球手蘇力揚，馬拉松式比賽以4強告終。伍家朗特意在社交網站發文，為一連串賽事做總結，生涯少有連戰5站，但為了巴黎奧運資格，也只好勤力一點。

「一連串既（嘅）馬拉松式比賽，由五月尾打到六月尾，一連五個星期，應該係破左（咗）我自己生涯連續打比賽最多既（嘅）站數，真係打到暈都頭埋，不過因為奧運積分賽已經開始左（咗），想下年有得打奧運唯有要勤力啲。」

5站當中有起有跌，試過「一輪遊」，又試過打入4強，畢竟連續5星期比賽，對他的體能及精力的負荷也是一大挑戰，所以伍家朗坦言最後一站打入4強是一個驚喜，但未能爭奪今年第二冠也是一個遺憾。

羽毛球．台北賽｜伍家朗不敵主場球手4強止步 無緣衝擊今季第2冠

羽毛球．台北賽｜伍家朗直落兩局挫印度球手 今年第4度闖4強

伍家朗在29歲生日當天吞敗。（楊宇翹攝）

6月24日是伍家朗的29歲生日，卻未能以勝仗為自己慶祝，當然也有一點失望，幸好一眾暖心的台灣工作人員為他送上驚喜，準備了蛋糕外，台北羽協理事長亦賞面出席，令伍家朗受寵若驚。另外，當他戰畢周五的賽事步出場館後，一眾球迷以不同語言唱出生日歌，伍家朗直言意想不到。

伍家朗時常四出征戰，海外度過生日也不是特別事，今年卻是首次有如此大型的慶祝，他都感激各人的付出，「真係好多謝你地每一位用一個咁好既（嘅）方式幫我哩五站比賽劃上句號！人間真係好有愛！」

伍家朗在比賽度過生日，更獲工作人員的驚喜。（Instagram截圖）

伍家朗戰畢5站後終於可以返港稍作休息，不過只得不足一星期的假期，就要再度離港出戰另一賽事。根據賽程，伍家朗大有機會參加7月初的加拿大公開賽。