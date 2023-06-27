羽毛球｜戴資穎台北賽或變最後一舞　輕鬆第5度封后破紀錄

「台灣球后」戴資穎曾經透露「打到明年底就差不多了」，暗示職業生涯或許在巴黎奧運結束。「小戴」早前在主場出戰台北公開賽，整個賽事未失一局的情況下，輕鬆奪冠，亦是第5度封后，今次會否是她最後一次在家門口打比賽，小戴的回答留懸念。



戴資穎上周主場出戰台北公開賽，沒有遇上太大威脅，由首圈至決賽都未失一局下，最終力克美籍華裔球手張蓓雯，輕鬆奪冠，成為台北賽贏得最多冠軍的球手，而小戴生涯累積巡迴賽30個冠軍，亦是史上第一人。

戴資穎在戰畢全英賽後，發文表示「明年應該會是我最後一次來到這個賽場」，加上出席活動時直言：「大概打到明年底就差不多了，即使還能打我也不想打了。」似乎戴資穎退意已決，大有可能在巴黎奧運後結束職業生涯。

羽毛球｜戴資穎再提退役稱「還能打也不想打了」 月底戰亞錦賽

戴資穎早前戰畢全英賽後，暗示或在明年掛拍。（楊宇翹攝）

明年的巴黎奧運在7月27日至8月5日舉行，而台北公開賽或延期至2024年9月初上演，屆時小戴會否主場出戰也是未知數，今年賽事會否成為小戴在主場的最後一舞？當戴資穎賽後被問及來年會否再鬥台北賽時，她的一個佛系回應留下懸念，「明年的事還太遠了，就先看今年吧。」

明年戴資穎會否再度在主場出戰成未知之數。（楊宇翹攝）

戴資穎為台灣帶來一股羽毛球熱潮，羽毛球在當地的支持度及關注度都愈來愈高，不少球迷是為了小戴而入場，她當然得到更熱烈的待遇。戴資穎的生涯已進入倒數，睇一場少一場，小戴其後也在社交網站發文，感激主場球迷們的支持，「珍惜在場上的每一刻，謝謝你們（球迷）也同樣珍惜我」。