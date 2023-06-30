羽毛球熱話｜陳雨菲談經典自拍的內心掙扎　揭戴資穎一個暖心舉動

若有持續跟進羽毛球巡迴賽的話，就會發現，女子單打4強彷彿不時被安洗瑩﹑山口茜﹑陳雨菲及戴資穎佔據。這4名世界前四的球手，被合稱為「女單F4」，早前更有一張經典合照。

陳雨菲早前接受訪問，說起這張經典的自拍照，她自爆是經過一番天人交戰才鼓起勇氣，並談及與另外3人的關係。



山口茜（Akane Yamaguchi）﹑安洗瑩（An Se Young）﹑陳雨菲及戴資穎是現時世界排名前4位的女單球手，她們表現穩定，今年至今曾經4次齊齊佔據4強，分別是馬來西亞公開賽﹑全英賽﹑亞洲錦標賽及本月的新加坡公開賽。

被合稱為「女單F4」的世界前4球手，在戰畢亞錦賽後，由陳雨菲手持電話自拍，齊齊露出燦爛笑容，成就一張經典合照。

陳雨菲舉機自拍，成就這張經典的女單合照。（Instagram截圖）

陳雨菲早前接受中國羽毛球媒體《羽毛球雜誌》訪問，回應球迷們的提問，說起這張自拍照，陳雨菲的內心掙扎或許比普通比賽還要多，「我真的做了一個上午的心理建設，一直在退縮，臨陣也退縮了。腦子裏一直在做思想鬥爭，自拍之前簡直就是要我命。其實，我有更好的機會。沒頒獎之前，我們就在等待區嘛，當時我和山口茜一個看天、一個看地。我心裏想『就是現在，衝！』但剛拿起手機就又放下了，太害怕了。不過，現在想起來也覺得還好，還是怕什麼就做什麼，然後下次就不怕啦。」

對陳雨菲而言，場上比賽或比自拍更簡單。（資料圖片／Getty Images）

球迷當然對她們四人的關係有興趣，究竟場外的球手們性格如何，陳雨菲直言最外向的是她尊稱「戴姐」的戴資穎，她還記得對方的一次暖心舉動，「最外向的是戴姐吧，記憶中第一次說話是她給我發消息，之前我在印度站生病退賽，她發消息問我還好嗎，讓我好好休息。這次印尼賽她身體也不太舒服，我也有關心她。比賽前她還和我說，讓我做『快樂雨菲』，享受球場上的一切，我很感激。」

陳雨菲表示戴資穎性格外向，對方早前更有暖心舉動。（資料圖片／Getty Images）

陳雨菲笑言山口茜和自己一樣，都是內向人，「其實和山口發消息淺聊過，她比我還要內向。她說自己不是不和大家說話，只是不會英文，沒辦法和大家交流更多，然後我說我也不太會哈哈哈。」

陳雨菲認為，從安洗瑩場上的表現而言，她應該是最外向的，因為她的慶祝動作十分奔放，她與山口也做不了。