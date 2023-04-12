女足︱英格蘭友賽負澳洲　30場不敗告終兩年來首吃敗仗

領隊域雯（Sarina Wiegman）帶領英格蘭女足的30場不敗走勢，隨友賽0：2不敗今夏世界盃主辦國之一的澳洲告終。

各隊進入世界盃備戰最後階段，英軍隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）直言這場敗場令她們感到傷痛，「全隊都對落敗感覺很差，很痛苦。」但她亦從樂觀角度看，認為這記當頭棒喝或許會是塞翁失馬。



英格蘭女足友賽澳洲，吃下兩年來首敗。（Getty Images）

這場敗仗，正是由於莉亞威廉臣犯錯開始，這位阿仙奴中堅頭槌回傳予門將艾思（Mary Earps）時，被車路士超級前鋒卡爾（Sam Kerr）截到並笠射破網，為澳洲先開紀錄。第二個失球也是跟威廉臣有關，67分鐘對手的頭槌攻門省中她改變方向入網。

澳洲全場就只有這兩次射門命中目標，皆化為入球，英格蘭空佔71%控球，全隊表現均不在水準之下，終以0：2落敗。她們在荷蘭籍教練域雯執教的頭30場比賽未嘗敗績，期間贏得包括2022歐洲國家盃在內的4隻大小獎盃，對上一次敗陣已經要數到2021年4月對加拿大，當時是菲臘尼維利執教的最後一場賽事。

威廉臣賽後分析，認為球隊用球缺乏新意，結果被懲罰，「第一個失球是我的失誤，他們的反擊很無情。有時候便會有這些足球比賽，我們不及平時有效率，必須找出原因。」

英格蘭隊長莉亞威廉臣。（Getty Images）

繼早前在「超級決賽」（Finallissima）法定時間1：1賽和巴西，僅憑互射十二碼勝出這場歐洲冠軍與美洲冠軍之間對決，今仗英格蘭再次表現令人失望，領隊域雯對世界盃前景仍感樂觀，「我不擔心，我不會這麼快便擔心。我知道我們必須在世界盃決賽周前達到最佳狀態。」

英格蘭領隊域雯不擔心球隊近期表現。（Getty Images）

她認為：「每場比賽都是警號，對巴西也是如此，我們知道必須去到哪裏以及需要做什麼，我不認為我們失去勢頭，它正在建立中，今次是很好的學習，要達到高水平並贏得這些比賽。」

2023女子世界盃決賽周在今年7月20日揭幕，英格蘭的首場賽事7月22日上演，面對首度參加決賽周的海地。