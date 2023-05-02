香港教練陳曉明外流台灣　掌中華台北女足　劍指2027世界盃

中華台北足協周二（2日）宣布，委任陳曉明擔任中華台北女足主教練。



陳曉明今季原帶領港超球隊理文，惟2月在球隊不敵標準流浪後被辭退，這位本地教練終覓得新東家。

中華台北足協官網引述陳曉明對上任相當興奮，形容是一種挑戰跟責任，「（我）了解台灣女足的實力是有機會登上世界盃舞台，目前剛到台灣，距離接下來的亞運跟奧運資格賽還有5個多月的準備期。」

「除了規劃集訓建立戰術體系，也會到木蘭聯賽中觀察選手狀態，接下來也會與協會安排代表隊與聯賽隊伍進行訓練賽及國際友誼賽來加強隊伍的實力，盼在亞運及奧運資格賽取得佳績。」

中華台北女足去年在亞洲盃8強止步，未能直接晉身女足世界盃，球隊2月在洲際附加賽戰至互射12碼不敵巴拉圭，遺憾無緣出席今年於新西蘭舉辦的世界盃決賽周。

另外，中華台北同時公布，於2017至2018年間曾擔任男足主教練的加利韋特（Gary White）「回巢」，再執男足教鞭。這位英籍教練曾帶領中華男足於2017年亞洲盃外圍賽中，尾段連入兩球反勝巴林，寫下經典。

不過，加利韋特當年因中華台北足協內部問題，在2018年10月轉為執教香港足球代表隊，助港足打入該屆東亞足球錦標賽決賽周，惟他最終只在任3月個就離隊，之後接掌過日本球隊東京綠茵、中國南通支雲等。