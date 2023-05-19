行路Fantasy｜散步到酋長球場朝聖　女足歐聯四強撐愛隊一舉多得

腐能量寶寶的參賽目的，就是用行路這個最低投入的方式，嘗試減去疫情期間暴增的10公斤，然後以一個不太樣衰的狀態到英國見一班女足偶像。可惜戒口甚難，進展甚慢，重啟輕量運動減來減去只得3公斤。

計劃趕不上變化，當愛隊阿仙奴八強次回合扭轉落後一球劣勢，擊敗拜仁女足出線，無論如何都想親自去一趟為她們打氣。在公司同事推波助瀾下，立即買波飛、訂機票，臨出發前一星期不幸中招感染新冠肺炎，身體未回復，總算趕及退燒出發，好消息是又成功減多兩公斤。

上輪因病脫稿，今輪加點誠意，一於分享這趟行路行到倫敦的酋長球場朝聖之旅。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



睇女足追星追到英國——背景篇

全世界大部分球場，都是位於不太方便的位置，倫敦算是少數例外，17間球會以英國首都為基地，當中包括7間英超球會阿仙奴、車路士、熱刺、韋斯咸、賓福特、水晶宮及富咸，真正是東南西北總有一間喺左近。

阿仙奴女足主場並非酋長球場，大部賽事其實在距離酋長球場超過1小時車程的美度公園 （Meadow Park）上演，那是英格蘭第五級別球會波利咸活特（Boreham Wood）的主場，容量只有4500人。

阿仙奴女足對禾夫斯堡的歐聯四強次回合大戰，酋長球場6萬多門票全數售罄，包括腐能量寶寶這一張。（圖：腐能量寶寶）

自從英格蘭女足在2022歐國盃主場捧盃，女足受歡迎程度大爆發，陣中擁有女三獅隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）和神射手美特（Beth Mead）以及荷蘭巨星美迪瑪（Vivianne Miedema）的阿仙奴女足受惠最多，入場人數呈幾何級數增長，美度公園場場爆滿，因此今季不少女子英超（WSL）比賽如北倫敦打吡對熱刺、與爭標對手車路士、曼聯的大戰，均改在酋長球場上演，是12支WSL球隊中，使用男子隊主場最多一隊。

歐聯四強對禾夫斯堡如此重要賽事，當然再次在酋長球場舉行，賽前售6萬多張門票售罄，為阿仙奴女足再創新紀錄。

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臨時臨急到倫敦，幸好找到一間價格正常又近酋長球場的酒店。（圖：腐能量寶寶）

行路到酋長球場——準備篇

倫敦酒店花多眼亂，最出名就是價錢昂貴。臨時來一趟睇波之旅，準備時間不足，反正重點是睇波，索性直接揀一間地點距離酋長球場不遠的，一來價值相對合理，二來可以直接步行到球場。

目標價格在每晚1000元樓下，幾乎沒有選擇可言。一是太遠，一是太殘舊或狀態不理想，心大心細到臨出發前幾日，輾轉間在多爾斯頓（Dalston）地區找到一間價錢合理，距離酋長球場不足3公里的新式酒店，立即拍板。Dalston是個老區，本身沒有什麼吸引力可言，勝在交通算方便，倫敦巴士站前已是酒店，輕鐵（London Overground）站也是只3分鐘。意外之喜是這間小酒店相當舒適精美，設施不錯，正好休養生息。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

由酒店散步到酋長球場，沿路景致寧靜。（圖：腐能量寶寶）

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腐能量寶寶第6輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

輕鬆散步去朝聖

比賽傍晚5時45分開波，球會呼籲球迷盡早到場，以免人多擠迫，加上安檢需時，寶寶11時多已急不及待從酒店出發。由多爾斯頓到酋長球場不止距離近，而且幾乎是大直路，連路癡級數都唔怕蕩失路。英國5月1日只得10多度、陰天，天氣清涼，正是散步好日子。

+ 11

一開始很快已步入寧靜街區，沿路經過一列列老房子，路口的教堂，樹蔭處處。倫敦坐巴士其實很方便，每次看到它們內心都有小小衝動「不如搭車算啦」，不久前才連續5天發燒，身體實在有點累，一場來到無理由放棄，難得天氣又好，於是放慢腳步緩緩地走。



阿仙奴舊主場高貝利（Highbury），正好在路線附近，沿路看到與高貝利相關街道和社區，即使近年才因女足「入坑」做Gooners，仍難免有份懷舊之情。Google Maps引路，有段路明明有大路，它指引下走進一個綠草如茵的公園，相同路線，卻帶來一點點綠色。快到球場附近，滿以為走進死胡同，看似疑無路心裏正咒罵Google Maps之際，才發現有條非常窄小的後巷，一穿出去不遠已是酋長球場。看看時間，剛好40分鐘左右。

酋長球場的新壁畫十分壯觀。（圖：腐能量寶寶）

用腳去朝聖，感覺很神奇，首先看到白色的ARSENAL巨型雕塑，然後是一段掛滿昔日名將旗幟的小路，眼前就是宏偉的酋長球場。幾個月前，球場外裝置一系新新壁畫，當中加入不少女足元素，世人只記得雲格帶領男子隊2003/04球季英超不敗封王賽季，事實上女子隊在2006/07球季聯賽創下22戰全勝奪冠，兼且盡攬歐聯、足總盃、聯賽盃四冠無敵紀錄，至今仍是英格蘭奪得最多錦標的女子隊，也是唯一贏得歐聯的球隊。

3時多才開始入場，為時尚早，先課金5英鎊到球場後方的阿仙奴博物館參觀。博物館意想不到地窄小，女子隊只佔小小一角，有點失望，半小時內已行完。趁有時間到附近「醫肚」，對英國食物全無期望，卻找到一間水準不錯的越南餐廳，10多鎊大大碗牛肉河，當日是公眾假期無飲品送，也滿足了。吃完飯尚未夠鐘，到球場下方的專門店擲錢，同樣女足產品缺缺，只買了條打氣圍巾和美特自傳。

+ 14

2時多已有不少人開始排隊，遊戲小攤檔毫不吸引，百無聊賴下還是早早排隊入場吧。3時多已入到球場，先坐下休息，看着球員出場視察，之前熱身、列隊，奏女足歐聯主題曲，感到到起雞皮。一場女足賽事，酋長球場超過6萬人入場，是阿仙奴的第一次，也是英格蘭球隊在女子歐聯的入場人數新紀錄。寶寶有幸成為創下歷史一員，身處其中，真榮幸。

有幸成為60063份之一。（圖：腐能量寶寶）

阿仙奴女足今季十分不幸，一雙前線主力美特和美迪瑪季中短時間內先後膝部十字韌帶（ACL）撕裂收咧，歐聯四強首回合前兩天，中堅莉亞威廉臣同樣斷ACL，失去三大主力，歐聯四強面對實力強大的禾夫斯堡，完全處於下風。這是賽前已知的事實，亦是推動寶寶今次必須到酋長球場的主因——明知球隊輸的機會大，更想親身入場盡力為她們打氣。



首回合上半場24分鐘落後0：2，以為大敗一場，下半場竟能連追兩球，球隊鬥志驚人。酋長球場主場作賽，阿仙奴早段已先開紀錄，可惜很快便被追平。下半場中段禾夫斯堡再入一球，阿仙奴再施頑強鬥志扳平，球賽需加時分勝負。阿仙奴陣容不整，加時陷入劣勢，屢陷危機，上半場阿仙奴愛爾蘭球星麥姬比（Katie Mccabe）一記冷箭中楣，輪到119分鐘攻入今場第三球，阿仙奴女足終以總比數4：5出局。

阿仙奴與禾夫斯堡女足合演一場超精彩的歐聯四強大戰。（圖：腐能量寶寶）

愛隊縱未能奇蹟出線，但女足賽事全場爆滿的酋長球場、每當球隊失球全場更用力為阿仙奴打氣，球隊落後下仍不放棄戰至最後，畫面既超現實又令人回味無窮，夫復何求？

離場時已近十時，為怕無飯食，散場後到球場附近小食店買個香味四溢的牛肉漢堡，要成8英鎊，實在肚餓即管一試，唉！又乾又難食，中伏！完賽後一小時內鄰近地鐵站關閉，輕鐵站外人龍極長，原本想搭輕鐵返酒店，畢竟當區治安麻麻，看到人潮只好從原路折返，急急腳行路返酒店。

阿仙奴女足失去多員主力尚能踢出精彩一戰，球迷已感滿足。（圖：腐能量寶寶）

路線圖：

路線：倫敦多爾斯頓>阿仙奴酋長球場>倫敦多爾斯頓



時間：單程約40分鐘（來回共1小時20分鐘）



步數：9328



難度：1/5



時間／天氣：下午時份﹑陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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