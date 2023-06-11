港超聯新季推行VAR　本地規格不及中日韓　「把準確度放在首位」

香港超級聯賽下季將引入視像助理裁判（Video Assistant Referee，VAR）技術執法，足總周日（11日）首度公開向傳媒示範這套新系統。



足總的本地VAR執行方案去年3月獲國際足協（FIFA）批准，疫情下在10月才展開籌備工作，至今裁判員訓練及系統測試已進入最後階段，預計下月FIFA派人來港確認後，今年8月中開鑼的香港超級聯賽會全面推行VAR。

足總裁判總監張炎有指，部份本地頂級盃賽都有望起用新技術，「有競爭性、或決定亞洲賽席位的盃賽，都會考慮，但仍要跟港超聯會再討論。」

足總裁判總監張炎有。（袁志浩攝）

足總今日於將軍澳運動員公開示範VAR執法系統，並在場內設置視像操控室（Video Operation Room），從現場所見，視像助理裁判跟副視像助理裁判（Assistant VAR，AVAR）會坐在5個螢幕前，透過鏡頭監控場內一舉一動，並與重播操作員互相溝通、即時調動畫面，不斷覆檢判決。

本地視像助理裁判員透過8組鏡頭，覆檢場內判決。（袁志浩攝）

本地VAR每場比賽會起用8組鏡頭，分別設於看台中間（兩部）、對準兩條18碼禁區線的高位（兩部）；場邊（兩部）及門框（兩部）旁。張炎有透露，香港的VAR規格符合FIFA指引（6至12個鏡頭），對比鄰近地區也算「中等」，「如烏茲別克，只起用4至5個鏡頭；當然我們不能用高水平去比較，如中、日、韓、卡塔爾、阿聯酋等，當地電視台會供應鏡頭訊號給他們——若（電視台）有32支鏡頭，就有32個角度，但在香港我們只能靠自己去做。」

本地VAR系統的鏡頭安放在球場內不同位置。（袁志浩攝）

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張炎有稱，現時大部份港超球場都能安放VAR鏡頭，唯獨香港仔運動場看台有鐵柱遮擋，需要再作測試。他補充，足總現擁有兩套VAR系統，一日僅可同時應付兩場比賽，望賽程上可獲賽會配合。至於如煞科日出現多場比賽同時舉行的情況，足總屆時或會借用足夠數量的系統去應付。

球員反映覆檢時間長 張炎有：準確度最重要

足總首階段目標是培訓15名VAR、15名AVAR，及15名可在VAR技術下執法的主裁判，張炎有表示現時進展良好，預計大部份人可順利獲亞洲足協頒發相關牌照。他表示在近期各種測試中曾出現網絡、機器故障等問題，有助團隊盡早發現及處理，但同時引述部份球隊意見，當下最大改善空間在於VAR覆檢時間頗長。

足總首階段目標是培訓15名VAR、15名AVAR，及15名可在VAR技術下執法的主裁判。（袁志浩攝）

「這牽涉球證不熟習新技術，也因為部份低規格的場地，擺放鏡頭後系統需時識別越位線，但都是普遍的問題。FIFA指引沒有限制覆檢時間，我們認為可以加快，但最重要仍是準確度。最怕是漏掉程序、沒有檢查全部事項，因為這樣做沒有人會原諒。」

對於推行VAR後，仍可能引起如「體毛越位」等爭議，他認為難以避免，強調會加強向球員及球迷的教育，「越位是客觀事實，希望大家明白即使嚴謹的判決對自己不利，但其實下次亦可能會發生在對手身上，所以這是公平的。」

足總副主席霍啟山將參選下屆董事選舉，角逐主席一職。（袁志浩攝）

霍啟山參選下屆足總主席：爭取更多國際話語權

足總副主席霍啟山亦有現身今次活動，他指出來季港超聯踏入10周年，引入VAR執法是與國際接軌、踏入新里程碑。霍啟山即將在無競爭下角逐新一屆足總主席，而其父親、現足總會長霍震霆則不會競選連任，甚有「接棒」意味。

霍啟山稱，參選出發點是「喜歡足球」，強調自己一直推動足球發展，「足球是我的一部份，我由足總小組委員、董事、副主席到（參選）主席，下一步想爭取更多國際話語權，及舉辦更多國際性比賽；同時完善系統，如港隊、港超，繼續推動女足、五人足球及電競足球，並跟各球會加強溝通，使球圈更團結。相信新崗位會令我發揮更大，我會更落力及有更多機會去參與。」