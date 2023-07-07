流浪獲新贊助戰亞冠外圍賽　新帥上任保留班底　林嘉緯：十分期待

港超聯球隊標準流浪去季以有限班費，取得聯賽季軍及足總盃亞軍，同時於高級組銀牌與菁英盃殺入四強，更獲亞洲聯賽冠軍盃外圍賽資格，令外界跌破眼鏡。

流浪今（7 日）召開記者會，公布獲東瀛遊以6位數成為球衣心口贊助商，新總教練亦亮相。球會明天會前往泰國集訓，備戰下月15日舉行的亞冠盃外圍賽及新球季。



東瀛遊創辦人禤國全以流浪名譽會長身份現身，他透露跟流浪會長莫耀強為好友，去季尾入場觀看比賽後深受感動，且兩人理念一致，「知道莫生長時間支持，他希望培訓本地明日之星，讓年青人向上流，我也想推動體育事業，所以接受他的邀請。」

莫耀強則指，希望對方贊助金融來季再增加，「讓他們知道（贊助）是值得、抵的！慢慢吸引各大機構去幫助香港足球。」

流浪新一季獲東瀛遊以6位數贊助球衣心口位置。（袁志浩攝）

流浪過去數年均聲稱以約700至800萬班費組軍，去季尾莫耀強曾揚言球會若取得亞洲賽資格，會「賣埋層樓」參賽，引起熱議。他今澄清只是「講笑」，「（班費）沒有預算要多少錢，但經Philip（流浪總監李輝立）手，想花很多也很難，用多少就使多少，應使則使。」

李輝立就稱雖然個別球員有加薪，但幅度不大，預計班費依然維持在7位數；且去季透過港超票房共享，及收取本地聯賽跟盃賽獎金，錄得近60至70萬收入，有一定幫助。 他又透露莫生以旗下物業為球員提供宿舍，形容是「大單位」、「有會所及泳池」，表示如把相關福利亦計算在內，班費有機會超過1000萬。

流浪總監李輝立認為若不續用上季外援，對球員是不公平。（袁志浩攝）

流浪保留大部份班底 不變應萬變

流浪暫只從甲組公民簽入25歲日本中場岡本鈴仁，在林學㬢、余在言及祖連奴離隊下，李輝立仍決定以不變應萬變，「上季成績是靠一班外援很努力爭取回來，若捨棄他們並不公平。況且有成績為什麼要改變？改變也不一定好，加上找到能取代他們的球員不容易。」

他坦言去季佳績令自己有壓力，今季僅以前四為目標，希望球員能繼續團結踢下去。流浪周六（8日）會啟往前往泰國集訓9日，期間會友賽兩間泰超球會跟一支柬埔寨球隊；李輝立透露，屆時會有一名黑山籍前鋒試腳。

林嘉緯（中）2017年亞冠盃外圍賽對越南河內FC時頂入絕殺一球，助傑志淘汰對手晉級。（資料圖片／梁鵬威攝）

林嘉緯期待主場再戰亞洲賽：感覺有一種責任

流浪將於8月15日主場對越南聯賽亞軍海防FC，若晉級便作客韓職仁川聯，首仗有望在旺角場上演。李輝立明言亞冠「踢得幾多就幾多」，莫耀強就稱「完全無目標」，惟主力林嘉緯十分期待。「感覺全隊也緊張，年輕球員沒有經驗，有資歷的就很渴求踢亞洲賽。已經很長時間沒這種感覺了，始終是代表香港，對成績有一種責任，希望能順利『偷雞』吧。」

林嘉緯曾隨傑志多次參與亞洲賽，包括2018年的亞冠盃分組賽；這位中場亦曾於在2017年亞冠盃外圍賽，補時頭槌絕殺越南勁旅河內FC。他表示會向後輩分享經驗，當中最重要是執行好教練部署。「越南球員技術好，但防守有漏洞，我們一定要做好防守，不止是後衛，而是中前場的聯繫跟紀律。」

流浪由王家中擔任總教練，雙方簽約1年。（袁志浩攝）

前中華台北主帥任總教練

另外，流浪為符合參與亞冠盃資格，必須由持有專業級牌照的教練領軍，球會結果聘得前中華台北主帥王家中擔任總教練。

然而流浪強調，王家中任期並非「亞冠限定」，雙方簽約1年。王家中表示，自己本計劃在亞冠外圍賽後到歐洲深造，但被流浪高層誠意打動，「流浪的外援跟本地球員質素比台灣好，但後備兵源要增加，才能應付全季比賽，想把更多年青球員訓練上來，也希望在亞洲賽展示球員的能力，幫香港足球更上一層樓。」