港超聯｜標準流浪煞科日鎖定聯賽季軍　將首戰亞冠盃外圍賽

香港老牌球隊流浪以標準流浪之名參賽，雖然曾在70年代奪得香港甲組聯賽（當時頂級聯賽）冠軍，但近年在港超聯常身處下游。

流浪在周日（7日）的港超煞科戰大勝和富大埔，加上冠忠南區不敵港超，成功鎖定聯賽季軍，創下在港超的最佳成績。



港超煞科日除了爭標大戰傑志對理文外，其餘4場原定下午3時展開，惟因香港中午開始下起滂沱大雨，港會對冠忠南區一戰需延遲，而深水埗對東方一仗，更在兩度延遲後，因場地積水過多而無法上演，需改期舉行。

除了樂天女孩在晉峰對香港U23一仗表演，同時上演賽事中的另一焦點，落在季軍爭奪戰之上，南區若能作客擊敗港會，便能成為聯賽第三名，但港會由泰亞高和周子謙先後建功，即使南區在補時6分鐘由艾華扳回一球，已為時太晚，以1：2告負。

同時間，標準流浪作客以5：1大勝大埔，由伊巴謙梅開二度、神田夢實射入十二碼，加上林學曦和林遼太各建一功，成功反壓南區，成為今季港超聯季軍。另外，流浪今季也已打入足總盃決賽，將與傑志爭冠軍，若能奪得足總盃，便可獲得2023/24球季亞冠盃外圍賽的參賽資格，即使輸波，由於傑志一早鎖定聯賽頭兩名，這個香港第三席亞冠盃外圍賽的資格，仍會落在聯賽季軍流浪手上。