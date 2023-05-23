足球明星選舉︱明加索夫獲香港足球先生　孫銘謙奪兩獎｜得獎名單

2022/23年度球季「香港足球明星選舉」頒獎典禮周二（23日）晚舉行。黃皓雋及孫銘謙先下一城，奪得最佳青年球員。

本文持續更新現場消息及選舉結果。



【19:56】明加索夫當選香港足球先生

傑志的明加索夫、東方的孫銘謙和和富大埔的加比爾是最後三強，最終傑志的明加索夫當選今屆香港足球先生。「差不多三年了，這對所有人都是不容易的時刻。感謝香港，感謝我在這裏遇過的人，希望全世界所有人都能感受我現在的喜悅，謝謝大家。」

香港足球明星選舉，傑志的明加索夫（左）當選香港足球先生。（廖雁雄攝）

【19:50】揭曉最受球迷歡迎球星

最後三強為標準流浪的神田夢實、港會門將費查及傑志前鋒明加索夫，這個獎項由公眾投票。三人得票非常接近，差距僅百多票，最終費查力壓兩名對手脫穎而出。他以門將身分取得一個美妙入球，影片於網上瘋傳。

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「非常非常感謝球迷支持，還有隊友，大家今季都過了美妙的球季。自從我入了一球後，現在球會都叫我要入球了，太瘋狂啊！」費查說。

【19:46】揭曉球員之星

這個獎項由所有港超球員互相選出，最後三強包括港會門將費查、傑志前鋒明加索夫及晉峰的陳肇鈞，最終由陳肇鈞獲獎。他說：「多謝球會，感謝照顧過我的教練，還有投票給我的球員。在香港當球員不容易，大家為了留在球場上踢波，付出很多，我希望不好的日子真正完結，香港足球可以愈來愈好。」

【19:43】揭曉最佳教練

東方主帥盧比度力壓朱志光和曾昭達，當選最佳教練。這是他首次獲獎，他說：「我要將這個獎項分享給所有戰友和球員，還有妻子一直支持我。我們要一直幫助香港超聯成長，謝謝各位。」

【19:38】揭曉港超聯最佳11人（最佳前鋒）

一共三人獲獎，分別是理文的艾華頓、傑志的明加索夫及東方的孫銘謙。孫是港超成立以來單季入球最多華將，孫在台上先用英文感謝教練支持，他再用廣東話感謝隊友支持，在他每次入球後，都展現真摯的笑容。

【19:31】揭曉港超聯最佳11人（最佳中場）

今屆共有三名得獎者。第一位是標準流浪的林衍廷，這是他首度入選最佳11人。林表示：「多謝所有投票給我的人，多謝隊友、家人，季初我犯事了，Philip和羅生繼續給我機會，我不會再犯錯，會繼續努力。」

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傑志雙雄基爾頓和米基爾則是另外兩名得獎者。他們皆未能出席頒獎禮。

【19:23】揭曉港超聯最佳11人（最佳後衛）

一共四名後衛得獎，第一人是和富大埔的加比爾，是他首次得獎。他表示：「感謝家人、朋友，特別是球迷，謝謝你們支持。多謝香港！」

第二名得獎者是傑志隊長艾里奧，繼2016/17年度，第二次入選最佳11人，他說：「感謝神，令我有機會站在這裏。感謝家人和所有傑志職球員，感謝球迷和技票給我的人。能夠得獎真的非常美好，希望各位得獎者都能好好享受。」

第三名得獎者是標準流浪的金旻奎。首次入選最佳11人的他表示：「非常感恩能夠得獎，多謝球隊給我機會，我會繼續進步，希望大家可以見證我成長。」

最後一名得獎後衛是理文的徐宏傑。他與金旻奎同樣首次入選最佳11人，「感謝老闆和教練，一直幫助和信任我，給我空間發揮。多謝理文隊友、職員和醫療團隊，沒有你們，我沒有穩定表現。我還要多謝所有曾經一起共事的隊友。還有父母和女朋友，任何時候都撐我。我會一直努力，希望下季有更好表現。

足總主席貝鈞奇。（廖雁雄攝）

【19:20】揭曉港超聯最佳11人（最佳門將）

今屆得獎陣容是4-3-3陣式。葉鴻輝力壓費查及梁興傑，奪得最佳門將，第9次入選最佳11人。葉鴻輝未能出席頒獎禮，他透過短片表示：「好高興成為最佳11人其中一員，這對我是一份肯定。東方今季改變很大，由爭標班霸變成培訓年輕球員為主，我希望我的經驗有助小將成長，令他們成為香港足球未來。」

【19:15】孫銘謙黃皓雋膺最佳青年球員

首先頒發的獎項是最佳青年球員，共有兩名得獎者。第一名得獎者是孫銘謙，他已第二次獲得這個獎項。孫表示：「好高興獲得這個獎項，感謝教練們信任我，還有球隊職員一直默默付出，隊友亦成就了我。感謝傳媒、球迷，大家一直關注香港球圈。」

第二名得獎者是首次獲獎的東方球員黃皓雋俊。今季他入了5球，他在台上表示：「足球是團隊運動，沒有一班好隊友，沒有他們，我就不能得到這個獎，經常傳授貼士和經驗給我。還有我的家人，他們支持我21年了，謝謝你們。」

香港足球明星選舉。（廖雁雄攝）

香港足球明星選舉。（廖雁雄攝）

香港足球明星選舉。（廖雁雄攝）

今屆選舉是自2018/19年度球季以來，足總首度復辦實體頒獎典禮，17個獎項包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名）。

今季先後贏得港超聯、足總盃及高級組銀牌的傑志，有望成為大贏家。而焦點所在的「香港足球先生」，雖然上屆得主丹恩奴域這次因紀律問題被傑志剔出候選之列，但其隊友明加索夫是大熱人選，料與一同以17球問鼎港超神射手寶座的理文翼鋒艾華頓，有一番龍爭虎鬥。

2022/23年度球季「香港足球明星選舉」各獎項最後列強：

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