足總盃︱流浪大敗　祖連奴受高層質疑　亞冠外「限定」主帥曝光

標準流浪今季踢出驚喜，殺入足總盃決賽，但最終周六（13日）慘負傑志，只得亞軍。

隊中老將盧均宜對差距感到意外，因對不起球迷而痛哭；總監李輝立就認為，陣中主力祖連奴賽前已確認下季轉投「藍鳥」，對比賽有一定影響。



標準流浪相隔廿年後重返足總盃決賽，結果令人意想不到，球隊慘敗1：7，倒戈的盧均宜下半場從好友林嘉緯手上接過隊長臂章，踢畢全場後走到球迷面前，忍不住流淚。他之後獨個兒回到後備席，用水洗面後冷靜下來，才調整好心情受訪。

「沒想過去到決賽，會這麼大比數，很對不起球迷，令他們失望了，但我們已經盡了全力，只是預計不到距離是這樣大。」

他坦言自己落敗的經驗有很多，但這次特別不一樣，「我們有許多犯錯，決賽經驗不夠，隊友有點緊張，發揮不到應有水準。」更難得的是流浪今季在班主莫耀強投資下，已「限米煮限飯」，「我們決心很大，踢波入決賽的機會不多，今次把握不到，不知道之後何時再有機會。」

盧均宜哭成淚人。（林靄怡攝）

流浪總監李輝立就認為，兩隊技術上有分野，加上球員表現受天雨影響，令比數變得懸殊。不過，他同樣指出，球會早前已得悉前鋒祖連奴已跟今場對手傑志簽定來季合約，但由於他屬流浪主力，最後決定繼續派對方上陣，「開賽前安慰他，希望他會想留下好印象。他盡不盡力踢？我不夠膽說，但相信有一定影響。」

祖連奴被指在賽前已跟傑志簽下來季合約。（袁志浩攝）

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流浪亞冠外主教練曝光

由於傑志同時捧走港超冠軍與足總盃，原先足總盃所附屬的亞洲盃外圍賽資格將落於聯賽第三位的流浪手上，是球隊繼1995年參與亞洲盃賽冠軍盃次圈賽事後，再度踏足亞洲賽舞台；預計流浪屆時對手，是來自越南甲組足球聯賽亞軍海防。

李輝立指流浪不會大幅增兵，會把亞冠外的上陣機會留給現有球員。（袁志浩攝）

李輝立稱，在亞冠要拿成績不容易，因此主要以汲取經驗為主，相信除了填補祖連奴離隊後的空缺之外，增兵幅度有限，「這（亞冠外）是現有球員爭取回來的，如他們留下來，會盡量讓他們踢。」流浪早前透露，已獲足總協助下得到亞洲足協（AFC）首肯延遲申請亞冠盃牌照，而球隊為符合牌照資格，需由一位擁有專業級教練牌照的教練領軍。

前中華台北代表隊主教練王家中。（袁志浩攝）

曾執教中華台北代表隊主教練王家中今日現身旺角場觀賽，擁有專業級教練牌照的他能操廣東話，表示會來「幫手」。李輝立則表示已跟王家中簽約，指對方會在球隊參與亞洲賽時擔任主帥。