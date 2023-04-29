足總盃︱流浪挫南區闖決賽　班主承諾80萬獎金　功臣祖連奴勢離隊

標準流浪周六（29日）於足總盃4強險勝冠忠南區，相隔廿年後再打入盃賽決賽，將與東方及傑志的勝方爭冠。

在流浪出身的盧均宜稱球隊憑鬥志取勝，班主莫耀強就相信球隊有力捧盃，「我們贏過傑志，所以怕他們什麼呢？」



南區與流浪11日內第三度交手，南區先在菁英盃準決賽憑互射12碼晉級，流浪則於港超小勝「扳回一城」。不過南區中場重心鞠盈智受傷，今仗由何振廷頂替；流浪陣容相對上完整，祖連奴、神田夢實、伊巴謙等外援都擔正。

流浪上半場佔壓倒性優勢，9分鐘伊巴謙頭槌二傳基藍馬近門抽射，惜後者越位在先。戰至20分鐘神田夢實左路扣大位傳中，陳凱柏欲解圍卻意外失平衡跌倒，祖連奴把握機會勁射，但被川瀨浩太護空門。南區35分鐘由艾華右路傳地波至禁區頂，後上的基斯衝前掃把腳撞射高出，已是較有威脅的攻勢。

史提芬彭利拿直射罰球破網。（袁志浩攝）

川瀨浩太被逐 流浪12碼絕殺晉級

換邊後早段戰況逆轉，南區先有慕沙近射遭梁興傑飛身擋走，55分鐘再由史提芬彭利拿離門廿多碼右腳直射內彎罰球破網，領先至1：0。流浪66分鐘由後衛金旻奎禁區邊左腳第一時間抽射追近，是他在今個月攻入的第四球。

全場轉捩點發生在82分鐘，本有黃牌在身的川瀨浩太攔腰撞跌伊巴謙，在流浪球員包圍球證廖國文投訴後，被出示第二面黃牌驅逐出場。

川瀨浩太兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

多踢一人的流浪5分鐘後即由祖連奴禁區內搏得杜馬思犯規，這位巴西外援親自主射12碼得手，助流浪絕殺反勝2：1。這也是流浪自2002/03年球季足總盃後，再度打入盃賽決賽，球隊5月13日會於旺角大球場跟傑志與東方的勝方爭冠。

流浪相隔廿年再闖盃賽決賽。（袁志浩攝）

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盧均宜：很高興球員努力沒白費

2000年在流浪出道的盧均宜，在球證鳴笛一刻即振臂高呼，他對母會相隔廿年再入決賽特別感觸。「這裏很多年青球員，（林）學曦等也是在流浪成長的，大家終於為球會取得一個機會（去贏冠軍）。」

均宜又稱，球會勝在陣容多變，也有頑強鬥志，「季尾大家都很團結，想拿回一點成績。外界認為我們是中下游球隊，很高興球員努力沒白費、證明到我們有能力爭第一、二。我們對足總盃很有期望，所以落後下亦沒有停步，一球一球地追，希望借助這氣勢挑戰最後一關，取得這個重要的冠軍。」

盧均宜完場後高呼慶祝。（袁志浩攝）

莫耀強：若取亞洲賽資格一定會踢

至於早前已承諾球會若贏得足總盃，便會派發80萬港元獎金的班主莫耀強，就聲稱不排除再「加碼」，「球員踢得這麼好，人心肉造，我會識做！」他讚揚全隊一條心，部份外援提升了球隊水平，今季成績已超出預期，是「發夢也想不到」。

「我們班費只是數百萬，就算今日之後的比賽全部落敗，我都已經很開心了。球隊開始成熟，對東方或傑志也是五五波，我們也贏過傑志，所以怕他們什麼呢？相信大家都沒有必勝的把握。」

莫耀強指若流浪取得亞洲賽席位，一定會參加。（袁志浩攝）

假如流浪最終贏得足總盃，很大機會將取得下季亞冠盃附加賽或外圍賽席位，莫耀強聲言，如最終成事「一定去」，「賣埋層樓、拎埋退休金都去踢，使多咗是小事。」不過，他雖然渴望留下現有班底，但透露有望於今年7月入籍的祖連奴，已獲不少球會招手，「（有沒有信心他下季仍踢流浪？）冇！他已跟我說，出年要踢什麼隊。」