溫網｜38歲華雲卡不敵祖高域次圈止步　苦苦堅持只有一個卑微願望

周五（7日）的溫布頓中央場，華雲卡與祖高域生涯第27次交手，雙方曾在2013年澳網16強合演經典一仗。10年又過去，祖高域依然是世界前列，華雲卡在3月才重返前100，難怪這名瑞士老將賽前坦言「沒有勝算」，結果一如他所料，華雲卡直落三盤不敵祖高域，次圈止步。

華雲卡生涯最高世界排名是第3位，在「四大天王」時代亦曾3度突圍贏得大滿貫錦標，可惜2018年起飽受傷患困擾，自當年1月底就未曾返回世界前10，世界排名曾經跌至300過外，但38歲的華雲卡依然未有掛拍的意欲，追求戰績以外仍然有一個看似卑微的願望。



單手反手是華雲卡的招牌動作。（資料圖片／Getty Images）

2013年，是華雲卡（Stan Wawinka）突破的一年，即使身形看似笨重，但不減其跑動能力，韌力十足，加上他威力十足的單手反手，使這名瑞士球手首度殺入世界前10。

華雲卡生涯其中一場最令人印象深刻的比賽，必定數到2013年與當年「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的澳網16強。華雲卡以局數6：1先拔頭籌，其後連失兩盤，關鍵的第四盤戰至「Tie Break」，並以細分7：5扳回一城，將賽事帶進決勝盤。澳網決勝盤採取長盤制，在局數6：6平手時，一方需要連贏兩局才可勝出，結果華雲卡與祖高域鬥得難分難解，最終華雲卡以局數10：12落敗，力戰超過5小時飲恨。縱然出局，這名瑞士球手贏得對手的尊重，當時祖高域賽後說：「他（華雲卡）同樣值得今場勝仗，我非常尊重他的表現，今仗中段就像決賽一樣。」

更精彩的是，在2014年澳網8強兩人再次碰頭，打出另一場史詩式的五盤大戰，不過今次華雲卡終於成為贏家，之後他愈戰愈勇，在該屆決賽擊敗拿度，首次贏得大滿貫冠軍。在2015年法網及2016年美網，華雲卡先後在決賽擊敗祖高域，生涯累積3次大滿貫冠軍，唯獨未嘗贏得溫網，未能完成全滿貫偉業。

華雲卡與祖高域（資料圖片／Getty Images）

「我不認為有贏的機會」

時光飛逝，祖高域與華雲卡再度在大滿貫賽場碰頭，二人已經分別是36歲及38歲，當日精彩一仗不再，除了年齡增長，華雲卡受傷患困擾，經歷多次手術後，戰力已經今非昔比，如今世界排名是88位。

華雲卡再度遇上老對手，賽前有自知之明，笑言只希望不要「被屠殺」，他希望與祖高域有一場可競爭的賽事，但他都知道不是易事，「再度與祖高域在大滿貫交手是個榮幸，這將會是個難度極高的挑戰，我希望令到賽事變得有競爭性，但坦白說，根據近況，我不認為自己有機會。」

華雲卡再度與祖高域在大滿貫賽場碰頭。（Getty Images）

一如華雲卡所料，首兩盤以局數3：6及1：6落後，華雲卡在出局邊緣緊咬祖高域，雙方戰至「Tie Break」，最終以細分5：7不敵對手，祖高域趕及在晚上11點的「死線」前完場。

今仗看似一面倒，祖高域仍然像10年前的澳網一樣盛讚華雲卡，「他（華雲卡）的發揮依然超卓，看看他的年紀﹑他經過多次手術，我們兩個老將與小將們搏鬥，我們過往曾經有過精彩的對碰，我十分尊重他，他是個十分友善的人。」

縱然華雲卡落敗，祖高域依然給予對方高度評價。（Getty Images）

被傷患所困的前三哥

華雲卡曾經僅次於當年「四大天王」費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利，生涯最高的世界排名第3位，堪稱暴力美學的單手反手留下無數金球。都是老話一句，運動員的最大敵人是傷患，華雲卡2017年的溫網後宣布因膝傷而接受手術，休養半年後再回歸，惜在2018年2月初又一次養傷，其後華雲卡重返世界前20位。

天意弄人，華雲卡在2021年再度經歷腳傷，決定再度接受手術，他的世界排名一度跌至300過外，但華雲卡依然堅持重返網球場，在養傷接近一年後復出，並在今年3月終於返回世界前100。

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. Stanislas Wawrinka

華雲卡。（Getty Images）

華雲卡現時年屆38歲，經歷多次受傷及手術，他大可以果斷掛拍，結束球員生涯，但他沒有這樣做，至今他也依然深愛網球，依然享受比賽的感覺。華雲卡以永不言敗的精神繼續奮鬥，全因一個看似卑微的理由，「我的願望是可以一整季健康作賽！」

人無事才可贏冠軍，華雲卡對上一個冠軍已經是2017年的瑞士公開賽冠軍，他如今對冠軍依然有追求，「我很清晰，我想再一次贏得冠軍，不論是ATP 250﹑500﹑1000大師賽或大滿貫，我知道這是很困難，但沒有事情比起以冠軍結束一星期比賽來得更好。」

即使華雲卡溫網無緣晉級，但以38歲之齡繼續奮鬥，殊不簡單，希望他的願望成真，可以健健康康再添一個冠軍。