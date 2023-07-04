溫網嚴防示威者累球迷等10個鐘入場　祖高域搞笑舉動娛樂苦悶觀眾

溫布頓網球公開賽周一（3日）展開首日賽事，排隊入場的情況混亂，引起球迷不滿。以防環保團體入場抗議，今屆溫網收緊保安檢查程序，結果未能疏導入場觀眾，大排長龍，有人通宵排近10小時才能入場。



要入場看溫網，必要勞其筋骨，至少要排幾小時。（路透社）

溫網入場要排長龍並非新奇事，但如今屆那麼嚴重，可能真的前所未有。昨日是溫網首日賽事，首場比賽在當日早上11時展開，大批球迷在比賽開始時仍未能入場。

球迷Chrys Meade告訴英國《BBC》：「我們已經錯過了全日的比賽，我永遠不會再排！我們被告知這是意料不及的人數，但為何你還讓人繼續排隊？之後就跟我們說，保安人手不足以應付這個人流。我們明顯地十分失望。現在已經下午4時了，我們還遠遠未排到。」

在中午前，大會才呼籲未出門口的球迷，不要來溫布頓公園排隊入場，現場人滿為患。英國《BBC》表示，有超過12000名球迷在球場旁的溫布頓公園排隊，部分排了一晚通宵，有人更加就地紮營。

有部分球迷紮營。（路透社）

球迷Becky Deeming在凌晨3時45分開始排隊，還以為可以趕及開賽前入到場，結果她等到下午1時15分才入得到，接近排了10小時，十分失望。她告訴《美聯社》：「我們沒有水喝，沒有位坐，這是我排過最長的人龍。」

「在我們身邊的人都排過溫網很多年，他們都說『從來沒有見過這種情況』，有人都選擇放棄及離開。」Becky Deeming批評賽會跟排隊入場的球迷完全沒有溝通，她表示以往比今屆更遲開始排隊，但都能夠在11時前入到場。

大批球迷在場外等待。（Getty Images）

Becky Deeming說：「有個保安跟我說，他們擔心有示威者混入來，所以要加強搜袋，每個入場人士也不例外。」

另一位球迷Georgia Jeffrey首次入場看溫網，表示經歷令人非常失望，「大家在同一個場地站了6、7個小時，有點忙亂，尤其是廁所，都已經沒有沖水了，情況有點嚴峻。」

來自捷克的Filip Reha之前4次入場看溫網，他說：「這是我見過最差的一次！正常來說，我們早上8點來到，中午12時半就入到場。今次的等候時間太可怕了！」

可能要排成10個鐘，球迷都想辦法消磨時間。（Getty Images）

溫網之所以大排長龍，與收緊保安檢查程序有關。英國環保團體Just Stop Oil近一年多番「突襲」藝術及體育活動，試過用番茄湯淋梵高名畫，又闖入過F1賽道及板球比賽。溫網賽會以防Just Stop Oil成員入場抗議，加強安檢，保安會檢查所有入場人士的袋子及背囊，並會隨機搜身。

由於Just Stop Oil成員曾使用顏色粉末抗議，所以溫網首次禁止球迷帶粉末入場，另外索帶、膠水、鏈及鎖頭也是不准帶入場。

上月一場英格蘭對澳洲的板球賽事中，有Just Stop Oil成員衝入場，灑橙色粉末抗議。（Getty Images）

大會發言人稱，首日公眾排隊入場看溫網的需求非常大，「我們在大門的保安團隊加強行李檢查。自早上10時開門，已經有穩定的人流入場，但在保安檢查下，排隊入場的速度比往年慢。我們衷心感謝各位來賓排隊入場的耐性及理解。」

祖高域拿毛巾抹草，娛樂球迷。（路透社）

就算入到場，可以在主場館看到祖高域對卡千（Pedro Cachin）的首圈比賽，都需要繼續考驗耐性。明明主場館有蓋，但這場比賽都因為大雨而中斷約個半小時，賽會被批評反應慢，太遲關上蓋。至於同樣設上蓋的1號場就及時關得上上蓋，草面不算太濕滑，比賽沒有延誤太耐。

毛巾抹草都係搞下笑，指示工作人員用吹風機實際啲。（Getty Images）

可能怕觀眾太悶，祖高域在比賽暫停期間，搞笑地拿住毛巾抹草。力爭溫網3連冠的祖高域最後直落3盤6：3、6：3及7：6淘汰阿根廷的卡千。

他賽後談到抹草的舉動，「每次我入場都是拿住球拍，未試過拿毛巾。做些不同的事，感覺有趣。我都知有點奇怪，但希望大家喜歡吧！」

祖高域續說：「我都明白觀眾等待我們重新入場一定很不耐煩，我們都想快點繼續打，但場地情況確實不好，太滑了。」