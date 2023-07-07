溫網｜36歲梅利焦點戰鬥施斯柏斯　取回領先被迫提早完場惹不滿

溫布頓男子單打次圈，主場名將梅利與5號種子施斯柏斯的對決是重頭戲，兩人再度在大滿貫賽場碰頭。36歲的梅利在落後一盤連下兩城，盤數領先2：1，但因為溫布頓有宵禁令，故此賽事在今日（7日）繼續，梅利更顯得有點不滿。



梅利（Andy Murray）與施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）的恩怨，要從2021年的美網首圈說起。這名英國名將當時激戰4小時49分鐘，打足5盤，最終以盤數2：3飲恨，但施斯柏斯在賽事途中數度「借尿遁」，在洗水間逗留一段時間，梅利不禁向球證投訴，「佢（施斯柏斯）次次去廁所都去成20分鐘，其實佢想去幾耐？佢去廁所做咩，我先唔會去咁耐！」施斯柏斯賽後當然認為無問題，直言自己的做法沒有違例。

【美網】34歲梅利力戰近5小時憾負出局 施斯柏斯拖時間再惹爭議

梅利對施斯柏斯拖延時間大感不滿。（Getty Images）

梅利與施斯柏斯這對冤家再度在大滿貫碰頭，兩人在溫網男單次圈交手，當然是溫網第4日的重頭戲，亦是中央場最後一場上演的賽事，因為頭場英國球手布魯迪（Liam Broady）與魯迪（Casper Ruud）打足5盤，今仗在當地時間晚上7點半才舉行。

梅利再度在大滿貫對施斯柏斯。（Getty Images）

首盤戰情激烈，兩人戰至「Tie Break」才分出勝負，施斯柏斯以細分7：3先拔頭籌。次盤戰情相若，同樣至戰至「Tie Break」，梅利以細分局數7：2扳回一城。這名36歲老將第三盤立即破發，其後力保優勢，並以局數6：4反超前，領先盤數2：1。

梅利連取兩盤反超前施斯柏斯。（Getty Images）

梅利氣勢正盛，當然希望把握機會完成逆轉，可惜時間上不許可，事關溫布頓賽事限制了比賽的時間，晚上11點後將不會有賽事進行，以顧及附近居民的利益。今仗戰畢三盤後，距離11點餘下20分鐘左右，球證認為無法完成賽事，打了2小時52分鐘後，決定提早宣布賽事明日再續，在場球迷亦有報以噓聲，梅利更向球證直呼「為什麼？」

梅利母親當然是座上客。（路透社）

梅利與施斯柏斯未完的賽事，被安排在周五中央場的第2場進行。縱然梅利對暫停賽事有點不滿，但其實對他有利，36歲的他可以有更多時間休息，而梅利更在末段倒地，狀甚痛苦，如今有更長時間休息。

梅利狀甚痛楚。（路透社）

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施斯柏斯女友記者會自爆「發有趣夢」

施斯柏斯的女朋友﹑西班牙球手巴杜莎（Paula Badosa）將在次圈對烏克蘭的瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk），她在賽前記者會更自爆發了一個關於男友的「有趣夢」。「我在（今年）澳網時受傷，當我回到西班牙時有時差，我決定觀看該場賽事（男單決賽）。我從來不會夢見其他網球手，但當晚我夢到他（施斯柏斯），我們一同贏得澳網，然後我們就發生了浪漫的情節，我只可以說到這裏（笑）。」

巴杜莎的夢境有可能夢想成真，事關她與男友將聯手出戰混雙，首圈鬥美國組合﹑頭號種子加拉克卓克（Austin Krajicek）／皮古娜（Jessica Pegula）。