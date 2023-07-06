溫網｜反石油團體兩度突襲示威　英媒批：保安檢查為了什麼

溫布頓網球公開賽開賽首日，賽會特意為了防止反石油團體搗亂，而收緊保安程序，導致球迷需要大排長龍而引來不滿。縱然溫網賽會做足準備，但依然防不勝防，反石油的示威周三（5日）輕鬆闖入球場，將大量彩色紙屑和拼圖灑在場上。

「英國一姐」姬蒂包奧達（Katie Boulter）是受害者之一，她賽後坦言為此感到「震驚」和「擔憂」。



溫布頓為了嚴防示威人士，球迷們在首日賽事更排隊苦等10個鐘，可惜以為做足安全措施，依然百密一疏。

溫網第3日賽事，再度被環保團體人士闖入比賽的意外而中斷。在保加利亞球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）與日本選手島袋將（Shimabukuro Sho）在18號場比賽期間，兩名環保團體「停止石油」（Just Stop Oil）的成員闖入球場，將大量紙屑與拼圖灑到球場上，讓比賽一度受阻，在場球迷即報以噓聲。

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想不到在約兩小時後，同樣在18號場，英國球手姬蒂包奧達對澳洲球手Daria Saville的比賽途中，再有一名示威人士衝入球場，做出同樣行為。從影片中可見，他輕易地跨過用布造成的圍欄，在無人看管的情況下輕鬆地跑到球場中央，並拉開外套拉鏈，露出印有「Just Stop Oil」字樣的衣服。

這三名示威人士最後都被保安拖走，比賽也在一眾工作人員的合力清理下回復正常，可今次賽事的保安則不免備受批評，英國《每日郵報》在報道標題寫上「那些保安檢查是為了什麼？」

姬蒂包奧達今場直落兩盤晉級，但她表示當發生混亂時感到擔憂，「因為你永遠不知道會發生什麼」。隨後她補充首先是聽到觀眾席發出聲音，「因為之前在其他比賽看到（同樣的事），所以我意識到發生了什麼。很明顯地那對賽事的保安系統帶來衝擊。」不過她認為大家在處理這宗突發事件時做得非常好，而且這件事對所有人而言都十分不幸。

姬蒂包奧達（左邊白衫）今場受示威影響，但最終順利勝出，而且亦有與工作人員一起清理現場。（路透社）

第三名示威者在群組內的名字為William John Ward，他事後表示自己不喜歡製造混亂，「但我不想我的孫子、侄女和侄子受苦。我別無選擇，只能盡我所能地表達想說的訊息。」

其中一名示威者Ward衝上球場灑出大量橙色紙屑及拼圖。（路透社）

近日多次擾亂體育賽事

此環保團體近日多次通過類似手段擾亂體育賽事，已經是今年第5次擾亂體育賽事，以抗議英國當局開採新的石油和天然氣，包括上月28日在板球賽事當中闖入球場大灑橙色粉末；在4月的桌球世錦賽中，一名示威者爬上桌球檯上，同樣使用橙色粉末抗議，導致該張桌球檯在當日賽事中無法再使用。

今次溫網因而禁止攜帶粉末入場，受限制的還有索帶、膠水、鎖等等。據溫網的聲明表示，涉事的三人都因非法入侵及刑事毀壞被捕；Just Stop Oil在5月27日的聲明則指出，自2022年2月14日發起運動至今，已有2100多人被捕，以及有138人入獄。

上月一場英格蘭對澳洲的板球賽事中，有Just Stop Oil成員衝入場，灑橙色粉末抗議。（Getty Images）

英國文化、傳媒及體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）表示，看到英國主辦的許多世界級賽事因此受到破壞而感到遺憾，她說會繼續與內政部及體育部合作，以確保這一小部分人不會破壞夏季的運動賽事。