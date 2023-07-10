溫網｜絲慧杜蓮娜反勝艾莎蘭卡躋女單8強　憶家鄉人民激動落淚

「今場勝仗是我誕下女兒外，人生中最高興的一刻。」

兩名「媽媽級」球手絲慧杜蓮娜與艾莎蘭卡爭奪溫布頓女子單打的8強席位，雙方激戰三盤，最終這名來自烏克蘭的球手反勝晉級，致勝一刻，她難掩激動，賽後亦有哽咽。

艾莎蘭卡完場後只是向絲慧杜蓮娜示意，其後與球證握手後離場，被在場球迷報以噓聲，賽後直言握手與否的問題再被放大，這是愚蠢的決定。



絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）與艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）過去5次交手，絲慧杜蓮娜未嘗一勝，今仗在溫布頓交手，以局數2：6先失首盤，次盤更隨即被破發，這名28歲的烏克蘭球手陷入劣勢，她隨即回勇並破發扳平，再乘勢以局數6：4拿下次盤，扳回一城。雙方在決勝盤皆先後破發，惜未能保住優勢，戰至「Super Tie Break」決勝，結果絲慧杜蓮娜以細分11：9險勝。

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絲慧杜蓮娜以一個「Ace球」奠勝，致勝一刻不禁激動倒地，向現場球迷揮手致意時，同樣眼泛淚光，她賽後直言今場勝仗是人生重要的一刻，「當我誕下女兒後，這（今場勝仗）是我人生第二最高興的時刻。我今仗發揮一般，一度十分掙扎，當我在次盤落後0：2時，我聽到你們（球迷）的打氣聲，我有一刻差點哭出來。我再想起家鄉的人民，我知道今仗對他們意義重大，所以我用盡一切方法爭勝。」

絲慧杜蓮娜反勝後不禁掉淚。（Getty Images）

當絲慧杜蓮娜躋身今圈後，原來勝仗背後都有犧牲，她在社交網站直言原本有兩張歌星Harry Styles在奧地利維也納演唱會的門票，如今要出戰只好割愛，更引來對方的留言，Harry Styles笑指隨時歡迎絲慧杜蓮娜進場欣賞。

絲慧杜蓮娜賽後再被問及此事，她即化成「迷妹」，笑言希望對方看到這一段，更把握機會示愛，直言是Harry Styles的歌迷，並做出「心心」手勢。

自從俄烏戰爭爆發後，一眾烏克蘭球手發起不與俄羅斯及白羅斯球手握手，至今依然繼續。當今場結束後，來自白羅斯的艾莎蘭卡直接走向網前，只是向絲慧杜蓮娜揚手示意，其後再與球證握手後離場，在場球迷向她報以噓聲。

艾莎蘭卡對球迷們的反應感到無奈，「我都無話可說，她（絲慧杜蓮娜）不想與我們握手，我決定她的決定，但我可以做什麼？等待她？」這名白羅斯球手希望把重點放在球賽上，「這是一場精彩的球賽，若其他人把焦點放在不握手，部分醉酒的球迷喝倒彩，這是十分可惜，如果外界要繼續大造文章，我都沒有辦法。」