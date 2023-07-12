曼聯季前友賽賽程　先赴挪威戰列斯聯　新7號蒙特有望首度披甲

曼聯與列斯聯的季前友誼賽，將於香港時間周三（12日）晚上開波，紅魔周二晚已公布26人大名單，當中包括以6000萬鎊加盟的新援美臣蒙特（Mason Mount），今場很有可能作地標戰。

此外，由於不少球員因上月的國際比賽周獲延長暑假，相信領隊坦赫格（Erik Ten Hag）會試用一眾邊緣球員及年輕小將，各位紅魔球迷不妨一同「驗貨」。



今次「玫瑰打吡」遠在挪威奧斯陸，相信火藥味會比在英國本土減弱不少，作用自然也是季前試驗新戰術或新球員。曼聯在這個夏天轉會窗的陣容變化，目前主要是美臣蒙特加盟，以及門將迪基亞（David de Gea）離隊，因此這場友誼賽最受外界關注的，是有機會看到7號球衣的新主人蒙特首次披上紅魔球衣作賽，以及到底會是哪名門將把關。

新7號球衣主人美臣蒙特有望在這場友誼賽中首次亮相。（Getty Images）

今次隨隊出戰的一線隊中場並不多，隨美臣蒙特外便只有費特（Fred），球迷暫未能一睹蒙特與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及卡斯米路（Casemiro）等同場。

為曼聯效力12年的迪基亞離隊後，主力門將一位暫時懸空，奧拿拿（Andre Onana）加盟一事仍未落實，而且盛傳會離隊的甸恩軒達臣（Dean Henderson）今次未有隨隊，名單中的三名門將分別為湯希頓（Tom Heaton），以及兩名23歲的年輕門將高華（Matej Kovar）及比涉（Nathan Bishop）。

甸恩軒達臣兩天前仍在卡靈頓訓練基地參與球隊訓練，但今次未有隨隊前往挪威，英國《曼徹斯特晚報》指他早前肌肉撕裂，仍待康復。不過據《地鐵報》引述《每日電訊報》報道，曼聯正考慮將這名26歲的門將賣到諾定咸森林，軒達臣上季被外借到該間老牌球會，但下半季因傷而失去主力位置。

甸恩軒達臣兩天前仍在卡靈頓訓練基地參與訓練，但今次挪威之行被排除在名單之外。（Getty Images）

因傷未能隨隊的還有安東尼馬迪爾（Anthony Martial）及雲迪碧克（Donny van de Beek）；拉舒福特（Marcus Rashford）及哈利馬古尼（Harry Maguire）則因為上月的國際比賽日而獲延長暑假，曼聯今場友賽只有查頓辛祖（Jadon Sancho）為一線隊前鋒。

19歲小將克基爾（Joe Hugill）或會在這場比賽獲上陣機會，他今年3月獲英超預備組（Premier League 2）每月最佳球員，亦因擁有1.88米身高和踢法，兩年前曾被《太陽報》形容踢法與哈利卡尼（Harry Kane）甚為相似。

克基爾今場有望披甲上陣，他曾在面對利物浦U21的比賽中上演大四喜。（Getty Images）

曼聯在這個夏天一共安排了8場季前友誼賽，球迷可以通過NOW E的MUTV頻道觀看賽事直播。

曼聯今夏友誼賽賽程（香港時間）：

列斯聯 7月12日晚上11時

里昂 7月19日晚上9時

阿仙奴 7月23日早上5時

域斯咸 7月26日早上10時30分

皇家馬德里 7月26日早上8時半

多蒙特 7月31日早上9時

朗斯 8月5日晚上7時45分

畢爾包 8月6日晚上11時

