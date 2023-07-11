曼聯名宿科蘭維迪訪港　港足小將與紅魔交流︱附登記免費門票連結

香港賽馬會早前公布於今年8月舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，邀請英超曼聯16歲以下青年軍球隊（U16）訪港，屆時兩位曼聯名宿亦會亮相。



馬會今日再公布比賽細節，「小紅魔」會先於8月9日在旺角大球場對港足U18；再於8月12日在相同場地迎戰香港青年聯賽選手隊。

屆時曼聯U16除了會與本地青少年比賽，雙方更會一同參加訓練、文化交流及社區服務活動。

曼聯青年隊過去亦曾訪港，跟本地青少年友賽。（HKJC）

值得留意，曾效力本地班霸傑志的曼聯名宿科蘭（Diego Forlán），與前紅魔隊長尼曼查維迪（Nemanja Vidić）分別會在兩日賽事中亮相，賽會亦邀請湯令山（Gareth.T）及洪嘉豪在比賽期間表演。

兩場比賽的所有門票均為免費，球迷可於明日（12日）早上10時起，透過活動主題網頁登記比賽門票；門票數量有限，先到先得，派完即止。

馬會今日舉辦活動記者會，邀得另一位曼聯名宿艾雲（後排左三）以球隊大使身份出席。（香港賽馬會青少年足球發展計劃Facebook）

賽馬會青少年足球精英匯比賽資料︰



香港U18 Vs 曼聯U16

日期︰8月9日（星期三）

時間︰08：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿科蘭將出席）



香港青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16

日期︰8月12日（星期六）

時間：05：00 pm

地點：旺角大球場

（曼聯名宿尼曼查維迪將出席）

