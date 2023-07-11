曼聯名宿科蘭維迪訪港 港足小將與紅魔交流︱附登記免費門票連結
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港賽馬會早前公布於今年8月舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，邀請英超曼聯16歲以下青年軍球隊（U16）訪港，屆時兩位曼聯名宿亦會亮相。
馬會今日再公布比賽細節，「小紅魔」會先於8月9日在旺角大球場對港足U18；再於8月12日在相同場地迎戰香港青年聯賽選手隊。
屆時曼聯U16除了會與本地青少年比賽，雙方更會一同參加訓練、文化交流及社區服務活動。
值得留意，曾效力本地班霸傑志的曼聯名宿科蘭（Diego Forlán），與前紅魔隊長尼曼查維迪（Nemanja Vidić）分別會在兩日賽事中亮相，賽會亦邀請湯令山（Gareth.T）及洪嘉豪在比賽期間表演。
兩場比賽的所有門票均為免費，球迷可於明日（12日）早上10時起，透過活動主題網頁登記比賽門票；門票數量有限，先到先得，派完即止。
賽馬會青少年足球精英匯比賽資料︰
香港U18 Vs 曼聯U16
日期︰8月9日（星期三）
時間︰08：00 pm
地點：旺角大球場
（曼聯名宿科蘭將出席）
香港青年聯賽選手隊 Vs 曼聯U16
日期︰8月12日（星期六）
時間：05：00 pm
地點：旺角大球場
（曼聯名宿尼曼查維迪將出席）
哈利馬古尼為爭正選赴葡特訓三周 曼聯超現實估價難尋買家｜英超曼聯簽新門將奧拿拿好事近 英媒稱轉會進入最後階段有望本周落實迪基亞離曼聯︱般奴費南迪斯：你的名字不會被遺忘 傳將任新隊長英超｜迪基亞結束12年曼聯生涯 坦赫格：紅魔史上最佳門將之一曼聯開操｜蒙特亮相卡靈頓 昔日仇人變隊友 父親一句話激怒車迷港超聯︱理文簽愛沙尼亞國腳 前荷甲兵來投 被指踢法似韋拿杜姆流浪獲新贊助戰亞冠外圍賽 新帥上任保留班底 林嘉緯：十分期待愉園主席貝鈞奇當選足總會長：不擔心影響聲譽 霍啟山成足總主席理文誓補遺憾奪港超冠軍 預告兩歐洲外援來投 亞冠望晉身分組賽亞冠盃外圍賽︱香港代表8月主場出征 理文與流浪分途鬥印越球隊