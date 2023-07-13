【世大運】疫情延期失而復得　女子排球詹穎琳首戰世界性賽事圓夢

成都世界大學生夏季運動會（世大運）因疫情延期兩年，將於今月28日開幕，香港派出143個運動員應戰，其中包括畢業近三年、搭上世大「尾班車」的女排代表詹穎琳（詹詹）。

因延期而參加到最後一次世大運，「詹詹」笑言幸運：「第一次可以參加世界性賽事，這是我的夢想，今次可算是圓夢。」



兩星期後出戰成都世界大學生夏季運動會的香港代表團，周四（13日）於香港大學舉行授旗儀式，女排代表團有不少港隊面孔，詹穎琳「詹詹」就是其中一位。

當記者問起「你未畢業？」「詹詹」笑說已畢業三年、為人師表，幸運的是世大運延期，才順利「搭上尾班車」。

港隊將派出143名運動員出戰世大。（張倩儀攝）

望香港女排世界舞台一試究竟

「第一次可以參加世界性賽事，是我的夢想，今次可算是圓夢。」「詹詹」直言香港女排水平向來只能參與亞洲賽，世界賽機會不常有，因此特別珍惜，更為此滿有期望，「剛好已知墨西哥退賽，我們（港隊）會轉到與意大利和印度同組，有機會可以爭出線。」以八強為目標，期待一步步打上去。「詹詹」分享世大陣容不乏港隊成員，希望以經驗和節奏快、「醒目波 」打出香港特色。

「（港隊）出外參戰亞洲女排挑戰盃時，都有聽過外地排球總會的人稱讚香港進步了很多，希望不再是魚腩。」「詹詹」坦言香港女排水平有進步，曾於2022年亞洲女排挑戰盃奪冠，所以更想在世界賽一試究竟。

青春熱血的隊友感染力

話鋒一轉，「詹詹」也感嘆能再以學生身份出賽感覺神奇，畢竟踏出社會後，伴隨的只有一個「累」字。

「練港隊，總是拖住疲倦的身體，即使是隊友也一樣，但練世大很不同。」她笑說隊友大多是學生，精力無窮，這份活力同時影響了她：「這個陣容年輕，天真爛漫，熱血很多就是青春和年輕。」「詹詹」笑說在她累的時候，這份青春氣息也感染到她，給她動力。