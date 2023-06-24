劍擊｜張家朗戰亞錦賽前手腕受傷　暫戴固定裝置免傷勢惡化

港隊男子花劍代表張家朗在今年亞洲錦標賽力爭衛冕，可惜意外於16強不敵日本的飯村一輝。張家朗今日（24日）透過社交網站透露，原來在早前廣州集訓時不慎手腕受傷，需要時間康復。



張家朗早前與隊友出戰中國無錫舉行的亞錦賽，力爭衛冕個人賽，以及爭奪團體賽金牌，可惜他在個人賽不敵日本劍手飯村一輝，16強止步，團體賽則在4強再負韓國，最終摘銅。

劍擊亞錦賽｜張家朗16強不敵日本飯村一輝 無緣衛冕

劍擊．亞錦賽｜港隊男花煞科日摘銅 連續兩年4強不敵韓國

張家朗早前在亞錦賽無緣衛冕。（FIE圖片）

張家朗今晚在社交網站發文，透露自己在早前廣州集訓時，不慎觸傷手腕，今次負傷出戰亞錦賽，「好不幸今次在廣州集訓期間手腕受傷，因為這個亞錦賽對於我個人和團體能否出席明年巴黎奧運非常之重要，也只可以負傷比賽，個人賽結果與我自己預期一樣，但是團體賽總算合格」。張家朗發文中表示，需要時間康復，希望盡快復元出戰下月的世錦賽。

《01體育》再向張家朗了解傷勢，經醫生診斷後，他表示：「在廣州練習的時候，左手好像『拗柴』一樣，醫生指我的左手手腕軟組織受損，上方的骨亦有腫脹，醫生表示需要九星期休息，但我沒有時間了，所以練習時貼上運動繃帶，現在連出街也要以裝置固定，以免傷勢惡化。」

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