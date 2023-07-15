港超聯︱冠忠南區800萬班費爭前三　新人事新作風：踢得更進取

冠忠南區去季在菁英盃贏下球會史上首座頂級聯賽錦標，季後宣布原主教練鄭兆聰升任技術總監，改由在本港擁豐富執教資歷的楊正光掌帥，新一季新人事新作風。



南區新季人腳有不少變動，劉學銘、慕沙、簡嘉亨及杜度等離隊，並簽下曾當選「最佳後衛」的巴西中堅古安奴、從港會來投的21歲中場李小恆、前愉園射手羅拔奧度、入籍兵杜馬思及黎格爾。

南區今季有8名新球員加盟。（袁志浩攝）

新兵還包括多位年青球員，如從傑志外借的趙聡悟，守門員顏翱天、馬文政、陳潤潼。楊正光指，球會希望培養小將，為未來做好準備，同時可加強活力跟後備兵源，自己會不分年紀、以能力去定奪上陣時間，望在隊內形成良性競爭。

南區新主教練楊正光數年前曾執教另一支港超球隊富力R&F，他指相關經歷讓自己在比賽或下決定時會做得更好。（袁志浩攝）

南區過往曾被指踢法保守，戰術以防守反擊為主，楊正光明言會一改風格，打出漂亮足球，「今季要更進取，高位壓逼、用波、小組配合，希望令對手踢得困難。」

他明白麾下需時適應，但認為球員明白及信賴新踢法，有信心對方在開季前能熟習；又特別提到古安奴，強調這位新援是難得的純左腳中堅，遠射、長傳、用波能力強，有助球隊從後防開始組織攻勢。

南區其中一位新援古安奴（袁志浩攝）。

已在南區效力第三季的鞠盈智就指出，除了在戰術上有分別，新教練帶領的練習質素和強度更高，「開操大約兩星期，練習量大好多，對球員好辛苦，但相信好有幫助。」早於2010年廣州亞運就與楊正光合作過的他表示，了解對方的作風與要求；他認為球隊陣容比去季好，加上打破錦標荒對年青球員有一定幫助，希望今屆成績好過上季。

南區新任主席黃焯添。（袁志浩攝）

至於從陳文俊手上接過南區足球會主席一職的黃焯添，與父親、榮譽會長黃良柏都有現身今日操練。黃焯添透露，南區新季班費維持約800萬，「量入而出」，目標是在爭取港超第3至5名，「如盃賽贏得一個冠軍就滿足」。

陳文俊早前表示，因球會規模細，打亞洲賽或會一闊三大，令管理層參賽意願不高，黃焯添回應指，球會在牌照上已準備好，如來屆取得資格，有興趣參與亞洲賽，「只是我們打或不打亞洲賽，（組軍）都不會有太大變化。」南區基本上已完成組軍，球隊8月初會到中國梅州集訓約一周。