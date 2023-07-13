港超聯︱東方望仿英超白禮頓「生存模式」　料三年內重返班霸之列

本地老牌球會東方近季退出爭標之列，球會高層明言會參考英超白禮頓的產業模式，以Value for money（用得其所、物有所值）為大前提下投資，希望在兩至三年後再度成為班霸。



東方去季以本地球員為重心再配合外援，殺入高級組銀牌決賽，在足總盃及菁英盃亦勇闖四強；季後盧比度當選「最佳教練」，孫銘謙與黃皓雋更獲「最佳青年球員」獎項。

球會今季繼續年輕化，班費過千萬，力爭前四之餘，目標是讓更多年青球員得到出場機會，配合足總最新一份五年計劃中、在2034或2038年打入世界盃決賽周的策略。

東方體育會副主席游永強稱，球會要面對部份小將經驗有限的現實，「我們不需要豪言壯語，會腳踏實地、團結一致去爭取佳績。預計年青球員在兩、三年時間內更上一層樓，到時再調動資源副合，希望能重返班霸行列。」

東方體育會副主席游永強。（袁志浩攝）

東方在2019/20年起的兩季，於時任主教練李志堅領軍下，曾大灑金錢羅致多名華將、外援與入籍兵，坐擁辛祖、盧卡斯、費蘭度等港超射手，雖贏過足總盃、銀牌跟菁英盃，卻與港超冠軍無緣。游永強表示，球會明白到投資多亦未必保證奪冠，「足球非單打獨鬥，最重要仍是球員、教練間的配合，反而年青人肯拚搏去踢。」

他認為東方仍處於調整期，雖然短期內有望落實大型贊助，「為班費錦上添花」，但強調在現今環境下「燒錢」對投資者構成極大壓力。

「我們目標是參考英超白禮頓的模式，注重科學數據去培訓及挑選球員，Value for money（金錢要用得其所、物有所值）。東方不是『老細波』，要探索出自己的產業模式去生存，過去兩季縱然沒有錦標，但我們對成績仍很滿意，堅信走這條路是沒有錯。」

東方舉行拜行儀式，左二為球會主席鄭啟明。（袁志浩攝）

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新季名單暫得20人 3位外援跟操

東方上季尾有本地兵朱偉均、亞歷斯祖、史雲斯頓及胡晉銘離隊，外援蔡立靖、簡古爾與朱康銘都不獲留用。跟葉鴻輝、孫銘謙與黃皓雋等續約後，簽入前香港U23後衛黃浩然及前流浪中場余在言，後者在新聞稿中獲稱「重點收購對象」。

不過，球隊大軍名單撇開兩名跟操的U18球員，暫只得20人（3名守門員、5名後衛、7名中場、5名前鋒），其中有8位為U22球員。外援則僅得3位，除了留隊的高素巴爾夫跟馬高斯，還有從理文外借的射手洛迪古斯。

據了解，東方本已跟前晉峰快翼費利浦薩達成加盟協議，但球員今夏獲阿聯酋球會開出高價合約，主帥盧比度透露球會決定成人之美，「球員要養家，我們不能自私地阻礙他發展。」

東方3位試腳的外援：

東方今日公開操練中有3位外籍球員試腳，盧比度表示，當中來自澳洲、曾跟林恩許做隊友的翼鋒可取代費利浦薩，他與獲凱景推薦的韓國守將、蘇格蘭籍閘位球員都有望加盟。而由於鐘樂安仍於蘇格蘭養傷，東方亦已跟一位1.98米高、24歲西班牙中堅接觸，填補防線空缺。

港足中場余在言從流浪轉投東方。（袁志浩攝）

余在言黃浩然來投 目標爭取上陣機會

兩名新兵余在言與黃浩然均指，期待新環境、新挑戰。曾效力流浪的余在言表示，在東方得到更多支援，感覺上更專業，「在流浪時要自己推動自己，主動去加操，但來到教練會推動你，健身是在訓練環節以內，感覺投放了多點資源及心機去協助我們。」

他期望可爭取每場正選並踢足，透露穩定的出場時間增添自信，展示能力，入選港足參與明年亞洲盃決賽周。

本地中堅黃浩然上季效力香港U23。（袁志浩攝）

至於黃浩然就表示，季前曾獲其他球會接洽，但25歲的他考慮到自己有一定年紀，希望「行得大步啲，生涯可以走得更遠」。他認為新球會令他對自己有更高要求，「以往（香港U23時）教練見球員犯錯，都會包容、態度柔和一點，但這裡的球員對每個細節都很執著。我還在適應中，希望能站穩陣腳，有更多上陣機會。」

游永強稱東方會於大灣區尋求更多比賽及交流機會，利用國內資源、場地去提升球員水平及競爭力。球隊周六（15日）起便會到順德作兩星期的封閉式訓練，並於回港後約戰數支港超球隊，為新季做好準備。

東方今季力爭前四。（袁志浩攝）

東方球員名單：



守門員：

葉鴻輝、廖富源、鍾凱文



後衛：

高素巴耶夫、鐘樂安、黃浩然、梁冠聰、黃梓浩、林千裕 （跟操）



中場：

余在言 、梁振邦 、馬希偉、馬高斯、蕭政 、楊棟棋 、柏拔 、張文浩（跟操）



前鋒：

洛迪古斯、孫銘謙、黃皓雋、高銘浩、李俊霆

