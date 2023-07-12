黃洋獲傑志安排兼任助教　專注球員身份爭踢亞洲盃：望有完美結局

香港足球代表隊兼傑志隊長黃洋，新一季被球會安排成為球員兼助教。這位39歲中場近年在球會的出場時間大減，鬥志被慢慢磨蝕，但仍堅持留隊踢下去，是因為渴望爭取代表港隊參與明年的亞洲盃決賽周。

他坦言對未來已有決定，今季目標是享受，「希望有一個完美的結局」。



傑志今日除了公布新球員，也宣布助教金東進兼任球會技術總監，體能教練尹東憲則升任數據管理兼體能教練。此外，前傑志門將郭劍橋將擔任守門員教練；隊長黃洋及羅拔圖亦將成為球員兼助教，其中黃洋會協助數據分析部門作後勤工作。

主教練朱志光認為，黃洋的學歷背景適合分析工作，「他依然是代表隊成員，不會因此減少其上陣機會，且他相當自律，有信心他可兼顧。」

金東進（左）新季兼任球會技術總監。（袁志浩攝）

黃洋在傑志效力第13個球季。（袁志浩攝）

不過，黃洋受訪時表示最近才得知「加入教練團」的安排，對「助教」的職位也有點驚訝。他透露過去數季都有兼顧相關工作，但球會都沒有特別列明其身份，亦給予他空間去分配時間，現階段暫未與球會相討實際工作細節。

這位39歲的「藍鳥」隊長坦言，明白球會有自己想法、對每位球員均有計劃跟鋪排，但他目前仍希望專注在球員身份上，「我很難同時兼顧兩項工作，看過（盧）均宜跟（林）嘉緯的訪問，知他們這樣做都很辛苦。我還想在球員這方面付出多一點時間，始終球會出糧給我，我都要盡最大努力去比賽及練習。」

黃洋堅持繼續踢下去，是希望爭取入選港隊，參與明年1月舉行的亞洲盃決賽周。（袁志浩攝）

黃洋坦言已作「決定」：好好享受今季

黃洋近年在傑志上陣時間漸減，去季在本地各項賽事僅披甲11場、474分鐘，他承認鬥志已被慢慢磨蝕，「我很難一直坐板（櫈）都可以好開心享受足球，這兩三年已消磨了我進取地想爭去踢的心態，堅持到現在，無非是想參與亞洲盃決賽周，這是一個推動我的重要原因。」

黃洋在港足今年6月的友賽中上陣。（資料圖片）

港足相隔過半世紀後重返亞洲盃決賽周，已累積代表港隊70次的黃洋自然希望隨隊見證歷史性時刻。雖然明知在傑志難爭取出場機會，他仍選擇留隊，「一來是有感情，二來是我想在傑志退役。可能有球迷會對我的能力有疑問，但相信你（還可以）質疑的時間不會很長。」

球迷們或許要好好珍惜能看見「大哥」在場上奔馳的時光，他如是說：「今季盡量去享受，如有機會踢亞冠、亞洲盃，會是一個很完美的結局。我心中已做了一些決定，只是不想太早說出來，始終球季很長，想先專注做好自己。」