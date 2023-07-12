港超聯︱傑志新援曾戰兩屆世界盃　班費逾2000萬推行「精兵政策」

上季港超「三冠王」傑志周三（12日）公布6名新球員加盟，包括尼日利亞及北馬其頓前國腳。主教練朱志光指球會今年行「精兵政策」，並仍考慮簽入大名球星。



傑志大軍今日全面復操，備戰下月中展開的本地賽事，及9月開鑼的亞冠分組賽。「藍鳥」新聞稿中以「勵精圖治」為題，聲言行「精兵政策」，希望每個位置至少有兩位有能力出戰亞冠盃賽事的球員，同時盡量減少隊中專門踢菁英盃的青年球員人數。

傑志新一季繼續由朱志光擔任主教練。（袁志浩攝）

傑志推精兵制 16名球員離隊

傑志今季班費約2400萬，組軍以創造球會亞冠盃歷史佳績，及繼續在港超領導群雄作組軍方向，同時希望加速年青球員成長。傑志主教練稱，自己從不表明想擸盡本地錦標，只希望球隊有正常球揮。

對於另一爭標勁旅理文增兵，他認為是好事，「這令球圈有話題，理文球員人數多了，後備軍源充足，但新兵真正實力不知道是怎樣，始終球員有名氣是沒有用的，這對我們來說也是同樣道理。」

傑志今季5名新兵於記者會亮相，來自中國的伊卜拉伊木庫爾班因未獲簽證暫未到港。（袁志浩攝）

傑志今夏有16名球員離隊，其中包括將外借的顏卓彬、趙聡悟、陳傲軒、張廣然、嚴啟倬及白星馳，合約屆滿的外援丹恩奴域、沙根巴耶夫、曾以行、何振廷、戴子軒與曾俊軒，而除艾力士落實轉投內地球會上海嘉定匯龍，賓紀文和畢頓和都有望外流中甲。

簽入尼日利亞 北馬其頓前國腳

新球員方面，「藍鳥」簽入曾隨尼日利亞出戰兩屆世界盃的防中奧拿斯（Ogenyi Onazi）、北馬其頓前國腳丹卓斯基（Aleksandar Damcevski）、陳俊樂、入圍過中國U21集訓名單的閘位球員伊卜拉伊木庫爾班、巴西籍前鋒祖連奴及回歸球隊的陳晉一；又提升U18成員馬斐和石皓心至一隊。

丹卓斯基身高1.94米，司職中堅。（袁志浩攝）

朱志光表示，奧拿斯跟丹卓斯基都僅得30歲，在球會近年引援歷史中算得上年輕及當打。他指奧拿斯場上覆蓋範圍大、攔截了得，水平足夠應付亞冠比賽；又稱司職中堅的丹卓斯基轉身快、速度高，且態度專業，練習時十分投入。他笑言：「而且丹卓斯基單身，不擔心他會牽掛家人。」

曾效力意甲拉素4年的奧拿斯坦言，自己喜歡肩負重任，希望在生涯中贏得更多成就，因此決定加盟傑志。近年試過在沙地阿拉伯跟巴林聯賽落班的他，對亞洲足球有一定認識，但就首次參與亞冠分組賽，「我們希望打入淘汰賽更後的階段，就算是贏冠軍也絕非不可能。」

奧拿斯曾代表尼日利亞在2014年世界盃出賽，在當屆4場比賽中全部擔正。（袁志浩攝）

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朱志光向金信煜投信心一票 「仍考慮簽大名球星」

傑志在正中鋒位未有再增援取代離隊的丹恩奴域，朱志光稱向前韓國國腳金信煜投下信心一票，透露這位球員在休季期間沒有放假，主動申請加操提升狀態，對其新季表現感樂觀。

他認為新加盟的祖連奴亦可勝任中鋒位，而隊內不同球員也能分擔入球重任，「我在過去數季已心儀祖連奴，他的把握力很好，希望他今季有更佳發揮。他已申請入籍，但就算做外援，他也有足夠能力爭取正選。」不過，距離亞冠分組賽（9月中）仍有一段時間，朱志光稱球會仍有考慮簽入如當年科蘭一樣大名球星，「老細都食過翻噚味」。

金信煜今季繼續留隊。（袁志浩攝）

「藍鳥」將於7月24至8月10日到泰國集訓，然後直接參與新季港超賽事。傑志在泰國期間會踢6場熱身賽，其中4場鬥泰甲球隊，包括武里南聯、曼谷聯等，球會正努力爭取屆時為球迷提供收費直播服務。

2023/24年球季傑志大軍名單：

1 王振鵬

2 羅梓駿

3 丹卓斯基

4 查理史葛

5 艾里奧

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 金信煜

10 基爾頓

11 伊卜拉伊木庫爾班

12 奧拿斯

13 艾尼卡爾買合木提

15 羅拔圖

16 陳俊樂

17 米基爾

18 周緣德

19 黃洋

26 羅素

28 鄭展龍

32 袁振謙

74 甘智健

77 費蘭度

86 保羅

90 祖連奴

91 石皓心

95 陳晉一

96 馬斐

99 潘沛軒

