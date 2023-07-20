雲迪碧克窩利妙射定江山　曼聯小勝里昂　留隊與否仍是未知數

曼聯周三（19日）晚上友賽里昂，並以一球小勝對手，入球功臣是一個接近被「曼迷」遺忘的名字——雲迪碧克（Donny van de Beek）。

這名荷蘭中場在曼聯的生涯一直都不太如意，經歷了3個球季，他僅上陣34場，就算連恩師坦赫格（Erik ten Hag）上任，雲迪碧克的位置沒有大改變。今仗一箭定江山，或許是吐氣揚眉一刻，但他坦言，不確定在紅魔的未來會是如何。



在蘇格蘭愛丁堡的默萊菲球場（Murrayfield Stadium），雲迪碧克後備上陣僅3分鐘，便接應小將哥尼（Daniel Gore）的傳中，球不着地窩利破網。他入球後握拳仰天大叫的慶祝動作，彷彿是吐出自己這幾年間的烏氣。

雲迪碧克自2020年夏天加盟曼聯後，上陣機會一直不多，就算曾經在阿積士共事的坦赫格上任，他依然未受重用，加上受膝傷困擾，今年1月初對英超般尼茅夫一仗上陣，已是他最近一次披甲，他全季只上陣7場，一共163分鐘。

雲迪碧克事隔半年再次為曼聯披甲，後備上陣僅3分鐘便射入精彩一球。（路透社）

雲迪碧克的窩利妙射入網，他的曼聯生涯會否出現一線生機？這名荷蘭中場賽後坦言，無法確定自己在球隊的未來，「我剛傷癒復出，現在狀態不錯，訓練幾個星期後我終於重獲上陣機會，所以我會盡可能努力推動自己，但在足球世界你永遠不知道會發生什麼事，我有可能留隊，都可能會離隊，所以看看之後會發生什麼吧。」

雲迪碧克1月時因膝蓋受傷而提前「收咧」。（Getty Images）

事隔半年重返球場，他難掩喜悅，「當然，能夠入球是一件開心的事，但那不是最重要的，而是額外的事情。當然這很，因為近幾個月我一直都期待着這一刻。我知道這只是一場友誼賽，但對我來說，這是一個很重要的時刻。」

雲迪碧克入球後雙手握拳，仰天大吼。（Getty Images）

有趣的是，雲迪碧克這記窩利入球，讓不少球迷聯想到阿仙奴新援夏維斯（Kai Havertz），他昨天在美國參加全明星技巧挑戰賽的窩利項目時，錄下14射0中的尷尬紀錄。因此不少網民紛紛留言：「雲迪碧克向夏維斯展示了應該如何射窩利」、「麻煩找個人將這條影片讓夏維斯看一下」、「他只需要1次機會就入了，夏維斯用了超過10次都沒能射入1球」、「夏維斯應該參加雲迪碧克的窩利課程」。

曼聯會在香港時間周日（23日）早上5時與阿仙奴上演友誼賽，或許到時候兩人真的會在球場上碰面。