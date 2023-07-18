列斯聯易主「水神」菲比斯做股東　曼聯球迷留言羨慕死敵賣盤成功

列斯聯周二（18日）凌晨宣布，英格蘭足球聯賽會（English Football League，簡稱EFL）已批准他們將所有股權出售予49人企業（49ers Enterprises），意味着前任班主拉迪沙尼（Andrea Radrizzani）即將退出，球會正式進入新時代。



49人企業為NFL（美國美式足球聯盟）球隊三藩市49人的投資部門，根據《福布斯》去年的報道，這支球隊估價為52億美元（約39.7億鎊），在「全世界最有價值運動隊」排行榜中名列第12位。據英國廣播公司（BBC）報道，他們在2018年收購列斯聯15%的股份後，在2021年增持至44%，如今再將拉迪沙尼手上的餘下56%股份買下。

列斯聯即將完成賣盤手續，進入新班主時代。（Getty Images）

拉迪沙尼在2017年以4500萬鎊直接收購列斯聯，英國《天空體育》指今次交易讓整個球會的估值達1.7億鎊。49人企業早就打算在今夏收購列斯聯，估價曾達到4億鎊，但前提是球隊要留在英超，因此上季護級失敗，加上陣中不少球員離隊，列斯聯的價值亦因而大幅下降。

拉迪沙尼在2017年以4500萬鎊收購列斯聯，入主後助球會事隔17年後重返英超。（Getty Images）

除49人企業外，今次收購行動亦有不少著名運動員加入，列斯聯現任少數股東之一Michael Schwimer，在Twitter中表示有8名運動員通過他的公司入股，當中包括「水神」菲比斯（Michael Phelps）、高爾夫球手史比夫（Jordan Spieth）及積斯汀湯馬士（Justin Thomas）等，此外亦有一些運動員參與其中，但暫時不願透露姓名。

今次收購列斯聯行動，「水神」菲比斯亦都有份。（Getty Imaegs）

拉迪沙尼入主列斯聯，曾被視為是這支約克郡球隊重生的起點，特別是他請來了「戰術狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa）執教，助球會事隔17年後，在2020年重返英超。然而翌季列斯聯戰績不佳，球會決定解僱比爾沙，此決定引來不少球迷不滿。艱難護級後，列斯聯上季再次深陷降班危機，即使多次易帥，最終仍難逃降班命運，球迷大肆表達不滿，並高呼讓這名班主離開。

比爾沙深受列斯聯球迷愛戴，將其解僱曾引起不少球迷不滿。（Getty Images）

在球會的官方聲明中，拉迪沙尼表示很榮幸能在過去6年內帶領列斯聯，以及與世界上最好的球迷渡過了這麼長的一段時間。「49人企業在過去幾年都是很好的拍檔，我相信他們能帶領列斯聯邁向新的階段。」

大量曼聯球迷留言：「幾時到我哋？」

今次球會易主聲明，讓不少列斯聯球迷在Twitter大肆慶祝。不過有趣的是，在BBC報道相關消息的帖文下，居然出現了大量曼聯球迷的留言。這兩支球隊本是死敵，彼此之間的對碰被稱為「玫瑰打吡」，但紅魔球迷似乎對列斯聯球迷「叫班主走，班主就走」以及「話賣盤就真係賣盤」感到羨慕。

曼聯球迷經常表達對格拉沙家族的不滿。（Getty Images）

格拉沙家族成為曼聯班主後，一直受球迷痛恨，相關的標語、抗議或示威等時有發生，自去年傳出要賣盤後，引來英國首富及卡塔爾財團的興趣，但至今仍未有確實的下一步消息，因此今次列斯聯快速易主，不禁讓紅魔球迷感嘆：「幾時到我哋？」、「睇下人哋啲球會係點做」、「要賣盤就應該係咁，而唔係好似格拉沙家族」。