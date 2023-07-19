足球熱話｜夏維斯技巧賽連環出醜　窩利挑戰14射0入球遭網民嘲笑

阿仙奴正於美國展開季前熱身，不少新援均備受矚目，夏維斯（Kai Havertz）便是其中之一，他上月尾從車路士以6500萬鎊身價加盟，惟在與美職聯明星隊較量的技巧挑戰賽中大出洋相，成為網民熱議話題之餘，亦引來不少車路士球迷嘲笑：「現在你明白為什麼我們上季會排第12了嗎？」



香港時間周四（20日）早上8時30分，阿仙奴將會與由朗尼（Wayne Rooney）領軍的美職聯明星隊上演友誼賽。周三凌晨兩隊提前熱身，以技巧挑戰賽為觀眾獻技，分別設有射門、控球、窩利、傳球及射楣5個項目。

其中窩利項目由4名球員參與，包括2名傳球手，1名射手，以及1名對方的守門員。進攻方需要在60秒內，盡可能射破對手十指關，根據動作難度不同，例如第一時間窩利或是倒掛等，亦會得到不同的分數——不過今次負責射門的夏維斯，在60秒內14次射門竟1分未得。

從影片可見，夏維斯在無人看管的情況下，多次射門均無功而還，更有數次離譜的「撻Q」及「炒飛機」，限時到後他亦看似失落地以手摸頭。之後雖然隊友巴朗根（Folarin Balogun）射入3球，但由於夏維斯1分未得，最終阿仙奴在這一項目以25：125大敗予美職聯明星隊。

夏維斯14次射門統計：

高出：6次

射中但被救到：6次

中楣/柱：2次



影片引來不少球迷留言，「我想他真的不能再差了，大部分時間他都是直接面向門將，他這樣要怎樣為阿仙奴入球？」、「如果你有看他上年在車路士的表現，我們會告訴你這是會發生的」、「我們被騙了」、「上了一課：在禁區內不要相信夏維斯」、「跟他在車路士時一樣」、「他更像是一名NFL（美國美式足球聯盟）的踢球手（Kicker）」、「現在你明白為什麼我們上季會排第12了嗎？」

夏維斯不濟的窩利表現引來大批球迷嘲笑。（路透社）

此外，夏維斯亦參加了控球挑戰項目，挑戰者需接過從兩側及正中央的各5個傳球，並在不落地的情況下，將它們送進20分、10分、5分和2分的區域中，其中從正中央傳出來的5個皮球有雙倍分數。

雖然影片以「阿仙奴被騙了」作為標題，實際上夏維斯一共得到了86分，為4名挑戰的球員中最高，並助兵工廠贏下這一項目。不過他確實有數次頗為難堪的失誤，因此留言仍是一片嘲笑：「我被震驚了」、「考慮到要讓他幫助我們贏冠軍就覺得很有趣」、「我想盧卡古的控球還比他好」、「6500萬鎊的控球」、「有聽說過他訓練時表現很差，但沒想過會差成這樣」。

同時亦有球迷為他辯護：「有踢過波的人都知道這個挑戰的難度」、「我們可以在至少幾場英超比賽之後才來判斷這宗轉會嗎，我們現在就根據季前賽來判斷？」

阿仙奴在前4項項目中贏下3項，不過最後的射楣項目為雙方各派出7人挑戰，每射中1次得1分，因此美職聯明星隊仍有反勝機會。他們亦一度追至5：5平手，但最終兵工廠憑奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）「絕殺」對手，以總分6：5贏下這場全明星技巧挑戰賽。