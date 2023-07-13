美臣蒙特曼聯地標戰　坦赫格讚不絕口　兩小將建功淨勝列斯聯

曼聯的季前熱身賽之旅正式開始，周三（12日）晚上與列斯聯在挪威奧斯陸進行友誼賽，「新7號」美臣蒙特首度披甲，縱然未有入球或助攻，但主帥坦赫格依然對他讚口不絕，曼聯最終憑兩名小將下半場各建一功，兩球淨勝列斯聯。



曼聯以5500萬鎊的轉會費，加上500萬鎊附加條款，成功羅致美臣蒙特（Mason Mount），亦是紅魔鬼今夏首簽。這名前車路士中場首度代表曼聯上陣，在友誼賽正選登場對列斯聯，查頓辛祖﹑利辛度馬天尼斯﹑華拉尼等亦正選披甲。

曼聯開操｜蒙特亮相卡靈頓 昔日仇人變隊友 父親一句話激怒車迷

曼聯今季首場熱身賽在挪威鬥列斯聯。（Getty Images）

曼聯收購美臣蒙特，正是看中他的活力，希望令曼聯中場更添生氣。蒙特首度披上曼聯7號球衣上陣，即使是熱身賽，他今仗都表現醒神，上半場交出精準傳送，交給右路的迪亞路（Amad Diallo）傳中，小將漢尼拔撞射角度太正中被撲。蒙特其後再以努力成功逼甩對手腳下球，再隨即起腳笠射，惜僅僅高出。

（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格下半場換上完全不一樣的11人，蒙特的地標戰僅戰45分鐘，坦帥已對這名新兵十分滿意，「當你是中場時，你需要兼顧進攻及防守。經過上季後，我們需要在中場方面補強，而美臣正好彌補這方面的不足，他在今仗展示自己是有質素的球員，他可以為我們帶來不一樣，我相信他會助我們取得成功。」

首度披甲代表曼聯出戰，美臣蒙特的自由度甚大，他對此表示十分高興，「我今仗可以在從後組織，又可以上前參與進攻，甚至走進禁區內，我十分喜歡這個角色。我們在訓練時十分努力，我們在場上也能夠展示不同戰術，落場的感覺就是好。」

美臣蒙特。（Getty Images）

曼聯上﹑下半場派出完全不同的陣容出戰，上半場先由華拉尼戴上隊長臂章領軍，今場兩軍的5號球員也以「麥昆」取代自己的名字，向早前離世的蘇格蘭名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen）致敬，這名蘇格蘭前國腳曾效力列斯聯及曼聯，在生涯末段更曾來港搵食，效力精工。

曼聯上半場與列斯聯未有交收，下半場改由一眾小將出戰，法國迎星伊馬倫（Noam Emeran）先開紀錄，加上克基爾（Joe Hugill）禁區建功，結果兩球淨勝列斯聯。

（Getty Images）

（Getty Images）

曼聯今夏友誼賽賽程（香港時間）：

里昂 7月19日晚上9時

阿仙奴 7月23日早上5時

域斯咸 7月26日早上10時30分

皇家馬德里 7月27日早上8時半

多蒙特 7月31日早上9時

朗斯 8月5日晚上7時45分

畢爾包 8月6日晚上11時

