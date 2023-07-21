書展2023/運動消閒博覽｜山友必到攤位推介　行山書優惠特價10蚊

各位打算周末去行書展的山友，有幾個攤位一定要有留意，內有特價行山書發售。看完行山書，還可以到樓上的香港運動消閒博覽逛逛，幾間大型行山用品店都有擺檔。



《香港古道行樂》的新書周四送到書展，以8折發售。（受訪者提供）

三聯書店（1E-B04,1E-B16）

「標叔叔」郭志標研究古道數十年，他在今年撰寫《香港古道行樂》，介紹香港古道的歷史，並以列表形成盡錄香港古道。這本真的是新鮮出爐，書展首日還未到，周四才送抵現場。《香港古道行樂》在書展以8折發售。作者郭志標會在星期日到場快閃簽名。

書展2023/運動消閒博覽｜體育迷必去簽名會+講座 郭志標周日現身

7月23日有郭志標的簽書會。（受訪者提供）

郭志標10年前的作品《香港本土旅行八十載》在三聯書店亦有售，書展首日更有5折優惠，但周四再去已不見這本書，大家之後幾日能否買到這本書還要看緣分。

書展2023｜《香港古道行樂》透過行山看歷史 收錄全港逾百條古道

郭志標在7月23日會到書展簽名。（顏銘輝攝）

《香港本土旅行八十載》周三以5折發售，但周四已經不見了。（顏銘輝攝）

天地圖書（1D-A02）

在攤位中，有多本出版多年的香港郊野相關書籍，喜歡歷史的朋友必要留意梁煦華所著的《香港郊野談奇–香港島、大嶼山及鄰近島嶼》，書中介紹本地風土掌故，內容有趣，而且特價以10元一本發售，可說比二手書店的價錢更便宜！

梁煦華所著的《香港郊野談奇–香港島、大嶼山及鄰近島嶼》特價10元。（顏銘輝攝）

此外，喜歡自然生態的朋友更加會花多眼亂，包括《爐峰》、《群山覽翠》、《香港生態情報》、《大嶼新貌》、《吉澳–吉祥之灣》、《鴨浙的故事》、《香港自然勝景88》，而《麥理浩徑》更以10元一本特價發售。

天地圖書的攤位有大量郊野生態書籍。（顏銘輝攝）

《麥理浩徑》以10元特價發售。（顏銘輝攝）

經緯文化（1D-A35）

這個攤位主要有3本由山系之人Hillmanblog所寫的行山書，分別是《香港山系遊》、《香港郊野遊》及《香港秘境遊》，適合不同程度的山友。這3本書在書展皆有特價。

山系之人Hillmanblog的幾本行山書繼續有售。（顏銘輝攝）

萬里機構（1D-B08）

如果想尋找路線介紹類型的行山書，這裏絕對是花多眼亂，近年多本受歡迎的行山書皆有售，例如由鍾芯豫及楊樂陶所寫的《山野漫遊–女生行山指南》、Hikipedia所寫的《香港山峰50全攻略》、葉榕所著的《圖解香港郊野攻略》。前輩黃梓莘的《香港邊界走一回》、《香港郊野藏寶圖》及《行山王300條香港行山路線收錄》皆有售，全部8折，買滿3本75折。非路線類的行山書則有《山野搜救事件簿》及《香港地質之美》。

如果想找行山路線的書籍，萬里的攤位花多眼亂。（顏銘輝攝）

同場加映一本單車書，就是由志祥繪著的新書《單車漫騎》，有追蹤「單車漫騎」社交網站的朋友都知，他的漫畫相當貼地，會將單車友日常遇到的撞板、尷尬及烏龍事畫出來，令人會心微笑。

新書《單車漫騎》8折有售。（顏銘輝攝）

地政總署（1B-E24）

每年都一定會介紹地政總署的攤位，那裏可以買到香港最實用的行山郊遊地圖。全港由5幅郊遊圖覆蓋，在書展特價每張27元，其中西貢及清水灣、新界西北部都是2023年的最新版本。

地政總署的攤位有不同的地圖出售。（顏銘輝攝）

行山常用的郊遊圖每張27元。（顏銘輝攝）

各山友行慣山，一定好腳力，相信行完書展都還有餘力，可以上多幾層，到5樓的香港運動消閒博覽。

運動消閑博覽有很多體驗工作坊，閒日都大排長龍，在大門前的流動繩網很受小朋友歡迎。（顏銘輝攝）

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有幾間著名的行山用品店都有擺攤位，包括Reecho（5C-D24）、毅成戶外用品（5C-D22）及The Overlander（5C - D14）。記者聽聞有位攀珠峰的登山少年更在Reecho攤位當兼職售貨員，考考大家眼力！

如果喜歡在郊野尋幽探秘的朋友，不妨去香港生態旅遊專業培訓中心（5C-E28）行一行，看一看那兒的生態旅行團，例如吉澳綑邊、往灣洲西頂、黃幌山、蓮麻坑古道。另外，如果想獲得由「摩星嶺之友」編著的《陌上驚微塵 - 摩星嶺軍事遺蹟》，都要到這個攤位看看。