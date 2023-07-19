書展2023｜《香港古道行樂》透過行山看歷史　收錄全港逾百條古道

元荃古道、東澳古道、甲龍古道、慈沙古道……在香港多行山，總會聽到這些古道的名字。何謂古道？香港又有幾多條古道？或者大家可以在郭志標的新書《香港古道行樂》找到答案。



郭志標（中）出席三聯的新書發佈會。（顏銘輝攝）

已逾古稀之年的郭志標是本地資深行山人士，由70年代起愛上遠足，喜歡在郊野尋幽探秘，透過行山研究香港的歷史文化。

小夏威夷徑的石砌山路。（顏銘輝攝）

在野外行走超過半世紀，郭志標踏足過寬闊的鄉間馬路、水泥樓級、不經人工修繕的沙泥小徑，最令他難忘的是那種一級級緩緩而上的石板路。他說：「我們發現有種路很特別，是人手用石頭砌出來。」

郭志標行山超過半世紀，對香港古道甚有研究。（顏銘輝攝）

「現在有人覺得行樓級很厭煩，但行這種石砌路很有趣，梯級行得很舒服，而且這種路不會直上，有時候迂迴曲折，慢慢行便到。我就是這樣產生了興趣。」

位於火炭後山的一塊問路石。（顏銘輝攝）

一塊位於沙螺洞的問路石。（顏銘輝攝）

郭志標發現，這種石砌路連接不同鄉村及墟市，為以前村民的交通幹道，有時路旁會有問路石碑，指引方向及地名。他說：「鄉村成立後，村與村之間要聯繫，村民要去趁墟，買東西回來。部分的路就成為我們現在所謂的古道。」

在新書發佈會上，郭志標向傳媒簡述《香港古道行樂》的內容。（顏銘輝攝）

世上本無古道，年代久遠了，舊時的道路就變成了古道。

以前的村民不是胡亂修路，而是很有智慧地沿山勢用人手鋪石頭，全部就地取材。用石頭的好處是比較穩固，方便行走及運輸。隨城市發展，鄉民離開故土，村落荒廢，古道也愈來愈少村民使用，反而變成郊遊人士的遊樂路徑。

幾年前，記者參加《綠惜地球》的活動，跟隨郭志標行小夏威夷徑的古道，當時地上一塊問路石被當成石級。（顏銘輝攝）

不過，好行的石砌路不一定是古道，古道也不一定等於石砌路。

「你可能行完也不知道腳下的是古道。」郭志標說。

部分古道如今仍是村民出入的重要通道，政府會在古道的基礎上鋪村路。細心留意，上層路面是水泥，地基則可能是古道的石塊。

連接昂坪及石門甲的法門古道，如今已鋪了水泥路。（顏銘輝攝）

行古道，不但可以感受大自然，還可探索鄉村的故事。醉心研究本地歷史文化的郭志標說：「如果你對歷史有興趣，可以研究一下古道所經的村落，例如是什麼姓氏的人聚居，他們以前是來自什麼地方，之後又去了什麼地方，可能是去了外地、南洋……可以加上一些探索歷史的元素。」

茅坪古道的石砌山徑及石牆。（顏銘輝攝）

香港有什麼著名的古道？元荃古道（元朗至荃灣）、東澳古道（東涌至大澳）、東梅古道（東涌至梅窩）、荔谷古道（荔枝窩至谷埔）、甲龍古道（荃錦坳經甲龍至雷公田）、慈沙古道（慈雲山至沙田）、苗三古道（上下苗田至三椏村）、榕北古道（榕樹澳至北潭涌）……習慣行山的朋友，相信對這些名字並不陌生。

被問到最喜歡的古道時，郭志標答黃竹山古道，大讚那裏的石牆砌得漂亮。黃竹山古道位於馬鞍山郊野公園，行山人士可以從梅子林沿茅坪古道上山，至茅坪新屋分岔路沿澗走，踏上黃竹山古道，遊覽黃竹山的荒廢村屋，經過數米高的石牆。之後，上打瀉油坳接麥理浩徑第4段下山。

位於船灣郊野公園的苗三古道。（顏銘輝攝）

香港古道的名字大多由行山前輩所改，一類是標示古道的所在地，例如石壟仔古道，那是位於馬鞍山的石壟仔；另一類古道較長，會以起點及終點的地名組合而成，例如沙田的梅花古道，這條路來往梅子林及花心坑。此外，以人名命名的較少見，例如港島的張保仔古道。

新書《香港古道行樂》將趕及在書展前印好發售。（顏銘輝攝）

香港古道多，一直未有人有系統地輯錄集結。在新書《香港古道行樂》中，郭志標以列表形成，盡量收錄所有古道的名稱。他說：「我一時都忘記了多少條，不過肯定是一字頭。（過百條？）但其實都未齊。」

郭志標曾任郊野公園及海岸公園委員會委員，10年前出版《香港本土旅行八十載》，記述以前市民行山郊遊的歷史。

行荔谷古道，由荔枝窩行去谷埔。（顏銘輝攝）

荔谷古道上的問路石。（顏銘輝攝）

他補充，有些古道在網上有多於一個名字，他都會全部收錄，「這方面沒有權威人士說對與錯，就算我自己都沒有，只能盡量收集及紀錄」。

古道是以前接連不同鄉村的通道。（顏銘輝攝）

郭志標表示內地及台灣皆有對古道的研究，前幾年有台灣步道專家來港，也對香港的古道很有興趣，這令他決心撰寫這本書。他說：「原來其他地方的人都留意香港的古道，但香港竟然還未有一本好書籍介紹，所以這次一定要出。」

郭志標（左三）與其他作者合照。（顏銘輝攝）

今年香港書展會在7月19至25日舉行，《香港古道行樂》將於三聯書店攤位1E-B04有售。