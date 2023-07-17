尖沙咀戶外運動樓上舖結業全場6折　見證加連威老道興旺與死寂

由全球知名品牌到地區小店，近期香港出現運動用品店的結業潮。在尖沙咀加連威老道，這邊NIKE旗艦店在7月1日結業，那邊屹立9年的樓上舖豪華體育用品亦將於7月31日後結束，全場6折清貨。

豪華體育店主陳志豪表示今年生意額大跌，加上業主要求加租兩成，故此不捨地結束尖沙咀分店，專注營運旺角總店。他見證加連威老道近9年興衰，苦笑自己跟NIKE的想法不謀而合，「我哋同佢哋真係舢板仔同戰艦之比，戰艦都頂唔住，唔好話我哋啦」。



昔日的加連威老道NIKE旗艦店。（顏銘輝攝）

由加拿分道行入加連威老道，昔日如地標般的NIKE旗艦店不復存在，地面圍板，搭起棚架，那堵以往掛起大型「剔」號商標的外牆，已被綠色的外牆防護網取代。該舖位原由本地運動用品連鎖店運動家租用作NIKE旗艦店，由2016年經營至今年結業。

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豪華體育用品尖沙咀店位於唐樓的2樓，正正在舊NIKE旗艦店對面。（顏銘輝攝）

在舊NIKE旗艦店對面有幢唐樓，行兩層樓梯上去，來到豪華體育用品尖沙咀店。打開玻璃門入去，店員表示「陳生傾緊電話」，見到店主陳志豪（阿豪）正爬在長梯上，拍攝天花的情況，跟負責還原舖面的裝修師傅聯絡。

要行兩層樓梯才上得到豪華的舖頭，同一座唐樓上還有髮型屋。（顏銘輝攝）

與NIKE旗艦店前後腳結業

阿豪從長梯下來後，到舖面後的辦公桌接受訪問。跟NIKE旗艦店做了7年鄰居，他說：「我同同事講笑話，我哋管理層，即係我，諗法同NIKE一模一樣，前後腳呢個月遷出。」

「我哋同佢哋（NIKE）真係舢板仔同戰艦之比，連戰艦都頂唔住，唔好話我哋啦！ 」

在結業前兩個多星期，店主阿豪接受訪問。（顏銘輝攝）

豪華的尖沙咀店大約有1000呎，店內出售不同類型的戶外運動裝備，有露營用的營帳、背囊、爐具、睡袋、套鍋、行山杖，亦有水上活動用的助浮衣、防水袋等。這間樓上舖屹立此處9年，上月中宣布租約期滿，即將結業，經營到7月31日。

豪華體育出售不同類型的戶外運動用品，包括露營。（顏銘輝攝）

阿豪解釋結業原因：「租約到期，業主通知，問我哋做定唔做。睇到大環境唔係幾好，今年銷售跌得好勁，始終人手都有難處，請人有困難，無奈地揀咗由兩間舖縮返做一間，希望做好旺角舖。」

是不是業主加租？他表示業主打算加租兩成，已經算忍手，他說：「業主輕微加啦，佢都唔係好大膽，可能佢都見到加連威老道呢一頭好多吉舖。你見對面間NIKE都執咗，成個氣氛都唔好。」

阿豪表示加連威老道的人流遠遠未回復到疫情前。（顏銘輝攝）

店主阿豪創業15年 9年前到尖沙咀開分店

四十來歲的阿豪90年代中五畢業後，投身體育用品零售行業，在旺角打工。後來，旺角花園街一帶重建，老闆選擇結業，「佢唔做，我就自己開，都係冇路行先至開」。打工10年後，他在2008年決定獨自創業，在旺角「金魚街」通菜街的樓上舖成立豪華體育用品。

那時候有地產經紀告訴他，旺角「金魚街」一帶可能很快重建，建議他站穩陣腳後在其他地方開多一間分店，所以阿豪2014年在尖沙咀加連威老道一幢唐樓的2樓開分店，經營至今。阿豪笑言：「我都驚嗰邊（旺角）重建，點知由2008年到而家，15年都係吹。」

阿豪投身戶外運動用品行業超過20年，2008年創業，2013年前到尖沙咀開分店。（顏銘輝攝）

吉舖減少但人流未恢復

在尖沙咀開店9年，阿豪表示2016到2017年最不錯，生意較平穩，之後轉差。疫情期間，他見證如死寂般的加連威老道。他說：「疫情最高峰期嗰陣，我哋都冇乜嘢做，落街食下午茶，好無聊咁數下有幾多吉舖。最厲害嗰陣，由The One去到天橋底（漆咸道南）嗰段有四十幾間吉舖，真係好誇張。」

雖然阿豪表示近一年吉舖數量減少，但加連威老道的人流遠遠未回復到疫情前的興旺。他說：「我哋呢條街最旺係兩餸飯，除咗兩餸飯日日有人排隊，其他舖頭唔會有人排隊買嘢。」

阿豪坦言6折清貨下客人也不多。（顏銘輝攝）

阿豪說：「疫情前NIKE好旺，如果有推廣活動嘅時候，有好多人排隊，反而開關之後冇晒。個個都諗住（開關後）好勁㗎啦，點知又唔係喎，而家係好似仲靜咗。」

疫情露營熱潮曾帶旺幾個月生意

疫情期間，各地封關，市民無法外遊，掀起本地行山露營潮。有沒有幫到店舖的生意？阿豪答：「戶外用品喺疫情期間好過一輪嘅，嗰陣封晒城，但有好多露營場開，有好多本身冇玩開露營嘅人去。曾經有段時間，叫做有貨你就贏，不過好短。」

「（有冇一年？）冇啦，得幾個月。我諗返嗰陣，第一輪消費券嗰陣爆過一輪，露營都興過一輪，呢個係事實，跟住（生意）好快都再返落嚟。」

阿豪表示今年的生意比去年下滑。（顏銘輝攝）

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捱過疫情，今年開關後，市民紛紛外遊，生意再受打擊。阿豪透露99%上來光顧的都是本地市民，內地遊客對他們沒大幫助，今年生意比去年差，趨勢向下走，無論是總單數還是銷售金額都下降。

阿豪整理店中的露營背囊。（顏銘輝攝）

經營至7月31日 「6折清貨都冇乜人」

他說：「我而家個個月都貼緊錢。如果我畀埋份銀行月結單你睇，你實話『嘩！咁你都貼得出嘅，畀我早一年就唔做』。」

「都維持咗成年，唔好話貼錢，你當我冇人工出啦，咁都係貼錢嘅一種，貼錢貼精神，睇落去好似係唔見盡頭嘅隧道，真係唔知點搞，6折清貨都冇乜人嘅。」他說：「小店形式係咁，最緊要照顧住同事，跟住又交租，搞掂呢兩樣嘢最緊要。」

阿豪收拾玻璃櫃內的產品。（顏銘輝攝）

目前，豪華尖沙咀店全場商品一律6折，指定商品更低至3折。阿豪說：「6折唔係叫特價，係叫成本價，甚至有啲嘢係蝕嘅。不過都冇辦法，你入嚟咁耐都冇人，個事實就係咁。」連訪問及拍照，記者上周五中午在店中逗留了個多小時，期間只有一兩位客人，另外有人上來訂製獎座。

在社交網站公布結業消息後，有沒有熟客上來？阿豪說：「有啲客人上嚟話『你哋唔做好可惜呀，上嚟幫你清貨』，我都感激嘅，有啲嘢唔係而家用，佢哋都預先掃咗，真係好多謝。」

阿豪表示未來專注經營旺角總店。（顏銘輝攝）

9年前一開二，如今尖沙咀店結業，豪華將變回一間樓上舖。

阿豪在訪問中多次講到「唔捨得」，但沒有辦法，希望未來集中精神及資源，做好旺角的總店。

他表示要保持樂觀態度：「我哋未死得，仲喺度，只不過退咗一步。」

豪華尖沙咀店經營至7月31日後結業。（顏銘輝攝）

豪華體育用品尖沙咀分店基本資料

地址：尖沙咀加連威老道25號2樓

營業時間：星期一至星期日 10:30am - 20:00pm

結業日期：2023年7月31日



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