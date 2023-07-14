行山小店趁疫情擴充至旺角商場　經營兩年被迫結業4折清貨大減價

香港近期出現體育運動用品店的結業潮，「大有大執、細有細執」。美國連鎖服裝品牌Foot Locker上月底宣布結束香港業務，NIKE的尖沙咀加連威老道逾萬呎旗艦店在7月1日關閉，多間旺角及尖沙咀的行山用品小店將會在7月到8月結業。

Style Plus滑雪行山用品專門店位於旺角商場的分店，將於7月16日結業。經理Raynn解釋結業是逼於無奈，因為業主打算重整店鋪組合，拒絕續租，就連加租續約的選擇也沒有。他表示開業兩年生意額比預期差，僅勉強及格，平手離場。



Style Plus旺角店以出售行山裝備為主，位於一座商場的2樓。（顏銘輝攝）

Style Plus於2017年創立，首先在銅鑼灣的商廈開設樓上舖，出售滑雪裝備為主，輔以少量行山及跑步用品，生意倚靠主動上門的客人。疫情期間各地封關，港人無法外遊，滑雪用品銷售如同冰封。Style Plus改變策略，兩年前在尖沙咀及旺角開設商場舖，以售賣行山用品為主，希望吸引街客。

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經理Raynn說：「嗰陣時嘅租金叫做係合理，因為市場真係幾死寂。」Style Plus旺角店位於商場2樓，舖面三百多呎，出售運動服飾、行山鞋、背囊等，「我哋定位同其他行山舖唔同，款式比較trendy（流行）同fashionable（時尚），啲客成日見到都話啲嘢好靚。唔一定著去行山，平時去街都用得到。」

開關初期生意下滑 靠消費券刺激近月回升

旺角店開業兩年，Raynn形容生意很不穩定，受政府的防疫政策影響，「禁晚市堂食嗰排，6點鐘後基本上一定冇客」。當防疫措施鬆綁，生意就時好時壞。今年各地開關，市民的興趣由本地行山變成外遊，生意下滑，直至內地旅客重臨，加上政府推出消費券，近兩三個月生意回升。

Style Plus旺角店所在商場的對面，樓上舖全天候戶外用品店將於8月結業。（顏銘輝攝）

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這兩年來，何時生意最好？Raynn坦言：「有消費券嗰排，生意係高咗，好現實，但當啲人使晒之後嘅一兩個月，就有明顯嘅回落。」他補充行山用品是季節性的生意，秋冬天氣涼爽，多人外出運動，生意會比夏天理想。

開旺角分店兩年生意比預期差

政府將於7月16日發放第二期消費券，這天也是Style Plus旺角店最後一日營業。Raynn表示旺角店兩年來的生意僅叫及格，比預期差，「投資唔算大，上一手有基本裝修，勉強兩年回得到，其實錢就冇得賺，計埋人工、租金，扣埋裝修費，七除八扣嘅話，叫做差唔多打個平手。」

在Style Plus旺角店，有行山鞋以6折發售。（顏銘輝攝）

被問到結業原因，Raynn解釋：「我哋嘅生意額未到去到佢哋嘅目標。佢哋可能想個租金再多啲嘅情況下，連傾都唔傾，叫做唔再續租，換過另一個租客。（連加租呢個選擇都冇？）冇呢個選擇。」

商場換租客 不獲續約

Raynn續說：「我哋生意唔係超好，都唔係好衰。佢哋（商場）話有其他租客，個租金比我哋畀緊嘅多少少，管理層都係諗住換過啲組合，唔會話『畀多幾千蚊願唔願意續租』，佢哋無意咁樣做。」

Style Plus旺角店清貨減價，產品4折起。（顏銘輝攝）

Style Plus在6月底透過社交網站宣布旺角店結業，經營至7月16日，進行清貨減價，貨品由4折起發售。另外，顧客憑購物單據還可享有10%金額回贈於其他門市當現金使用。

難得在遍地運動舖的「波鞋街」站住了兩年，Raynn也希望繼續在旺角營運分店，但問過附近商場的租金，發現難以負擔。他亦留意到近期有大大小小的運動用品店結業，他認為運動服裝零售行業處於困境之中，同行競爭激烈，不少品牌及店舖打減價戰，令整個行業的利潤減少，同時業主認為經濟回暖，「佢哋（業主）就有個傾向強硬咗，唔會咁平嘅租金再租畀你，可以開始加租」。

他認為開關半年，香港的零售業仍然捱得辛苦。他說：「你見有啲舖，佢哋選擇結業，見到個市場未話真係復蘇，喺呢個唔理想嘅情況下做唔住，或者一路都係蝕緊本，流緊血嘅其實不如就止血啦。」

Style Plus旺角分店基本資料

地址：旺角奶路臣街17號The Forest 2樓211號鋪

營業時間：星期一至日12：00至20：30

結業日期：2023年7月16日



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