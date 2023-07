大帽山連姐茶水亭登上旅發局網站　談及首遇周潤發回憶未打算退休

大帽山茶水亭成為香港旅遊景點?香港旅遊發展局官方網站撰文介紹茶水亭及「連姐」江火連,她表示十多年前第一次在大帽山遇上周潤發,當時發哥不是來跑山,而是專程上山影櫻花。經營茶水亭28年,連姐表示未有退休打算,因為茶水亭已是她人生重要的一部分。



在旅發局網站的「玩樂指南」的「戶外探索」主題中,有一篇專題故事介紹大帽山茶水亭及連姐,標題為「大帽山茶水亭:連姐與山友們的聚腳點(Tai Mo Shan Kiosk: a home away from home for Lin Jei and her loyal customers)」。

連姐昨日在社交網站分享,她的故事登上了旅發局網站。(網站截圖)

連姐自1995年起經營大帽山茶水亭,至今服務山友28年。她的茶水亭全年無休,售賣燒賣、魚蛋、豆腐花等受歡迎的小食。遇上樂施毅行者等大型山賽,她更會通宵營業支援參加者,故深受山友愛戴。

連姐今年回歸舊舖,得到不少山友支持。(張浩維攝)

旅發局網站的文章介紹,連姐每朝5時起床搭巴士,7時抵達茶水亭開店。這28年來,她見證香港愈來愈多人喜歡行山,包括影星周潤發。她記得十多年前第一次在大帽山遇見周潤發,當時對方專程上山拍攝櫻花。

她說:「記得有一次,一班山友邀請他一起登山,沒想到他爽快地答應了。我想他大概是從那時開始愛上登山活動的吧。」她大讚周潤發為人友善,沒有明星架子。

連姐與發哥的自拍照。(大帽山連姐茶水亭Facebook)

大帽山是香港最高峰,高957米。大帽山茶水亭位於大帽山山腰海拔約500米之處,鄰近停車場及巴士站。

28年來,其中一幕最難忘的是2015年1月寒流襲港,冰封大帽山,上山頂的馬路結冰,多人被困。當時連姐留守茶水亭數晚,支援救援人員及有需要的人士。她說:「山友一個簡單的微笑,就是給我最好的回報。」

連姐在大帽山經營茶水亭28年。(張浩維攝)

旅發局網站的文章透露,連姐未有打算退休,因為經營茶水亭是她人生重要的一部分。她感激在茶水亭遇到不同的人,多謝他們的濃情厚愛。

文章最後有4處由連姐推介的大帽山必遊景點,由茶水亭起步行上山,約半小時會行到閘口,那裏不遠有機會看到牛群吃草及休息。如果在黎明時分上山,有機會在停車場旁的灌木叢看到箭豬。

從大帽山上看風景。(顏銘輝攝)

在山上的觀景台,可以俯瞰青馬大橋,如果上到近山頂雷達站之處,可遠眺大埔慈山寺的觀音像及南丫島發電廠的3座煙囪。