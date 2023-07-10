旺角人情味行山裝備小店結業大清貨　店主：個個上嚟都話好可惜

疫情3年，香港捲起行山熱潮，卻有行山小店沒於熱潮受惠，生意大受打擊，加上店主快將「登六」，體力上難以獨自支撐經營店舖，守在旺角樓上一隅17年後，終於決定今年8月底結束營業。消息一出，山界逾千人關注，山友紛紛表示可惜；店主坦言，結束營業是兒時夢想的終結。



全天候戶外用品店位於旺角花園街的一幢唐樓的1樓，比起街舖的招牌，全天候不太顯眼。花園街是香港有名的「波鞋街」，附近有大量運動用品店。（顏銘輝攝）

網民：又冇咗一間人情味同買平嘢嘅地方

全天候戶外用品店（「All Weather OutDoor Gear Shop全天候戶外用品店」，以下簡稱全天候）6月初突然在社交網站宣布，將於8月23日結業，開始清貨大減價。這個消息震撼山界，逾千人關注，超過500名網友留下「嗚嗚」的表情符號，不少留言表示可惜，「又冇咗一間人情味同買平嘢嘅地方」、「又少一間專業好傾行山舖」。

店主郭煒傑嘆道：「話晒做熟客多，個個上嚟都話好可惜。」

全天候店主郭煒傑在6月底接受訪問。（顏銘輝攝）

店主：叫我做多兩年，我諗我死都似

全天候逢星期一至六下午1時開店，這天約郭煒傑中午12時訪問，想不到有客人12時半就摸上門。送走那位客人後，郭煒傑笑道：「拉番道閘先。」記者這天留在全天候兩個多小時，由1時到2時的午飯時段客似雲來，郭煒傑忙住應付客人的提問，但2時過後突然水靜鵝飛。

59歲的郭煒傑說：「（客人有冇勸你繼續做？）有，不過真係做唔到。勉強冇幸福，叫我做多兩年，我諗我死都似。」

郭煒傑為顧客尋找適合她的行山鞋。（顏銘輝攝）

全天候在2006年開業，最初在旺角通菜街的樓上舖經營，大約5年前搬到現址花園街唐樓的樓上舖。店舖面積約700呎，既是舖面，也是貨倉。由貨架後到天花頂，幾乎所有空間都擺滿膠袋、鞋盒及紙箱，只有兩條狹窄的小巷行人。店內只有一兩張小矮凳，遇上人多的時候，客人可能要站着試鞋。

在堆積如山的貨品中，郭煒傑為客人尋找對方想要的東西。（顏銘輝攝）

「倉、貨、人全部喺晒度！」郭煒傑說：「我哋呢啲士多仔，地方就得咁大，你想擺個大啲嘅背囊，就擺唔到其他嘢。冇辦法嘅，你唔夠資本同實力玩落去。」

全天候的舖面有幾大？一眼就望晒。（顏銘輝攝）

郭煒傑少年時參加愛丁堡公爵獎勵計劃（EDA、現稱為香港青年獎勵計劃AYP），喜歡上行山等戶外活動。在2006年，當時正職從事建築業的郭煒傑，與朋友創立了全天候，最初售賣行山用品，例如大背囊、指南針，隨越野跑興起，轉為賣跑山裝備為主，包括跑袋及跑鞋。

郭煒傑表示全天候的貨品很少原價發售，通常一返貨都會打折頭，「我都希望唔使你成日出去睇，開心啲啦，大家都開心」。（顏銘輝攝）

在山界，全天候以兩大特色聞名，一是價廉，二是老闆健談，有問必答，樂於與顧客分享經驗。郭煒傑表示近期最常分享登富士山的資訊及裝備。他說：「以前行DEA，人哋義務教你，之後到你去帶學生，可能就有咗呢個習慣，人哋有問就順便講下，啲客覺得啱聽咪OK。」

郭煒傑表示記不清那一年開始經營全天候，幸好樓梯上的招牌有寫，他們自2006年起開業，屹立旺角17年。（顏銘輝攝）

有什麼意見是客人不中聽？他舉例說：「跑袋係要好貼身嘅，如果你係中碼，就唔好買大碼，如果唔係，你放咗裝備入去，就會成個好拋。跑袋同傳統背囊唔同，著上去可能辛苦啲，係咪咁就要買大一個碼？我都會照講，如果佢點都要買大一個碼，我都控制唔到。」

被問到結業原因，郭煒傑坦言已經59歲了，「你都冇謂咁勇去做咁辛苦嘅嘢」。（顏銘輝攝）

HOKA Speedgoat系列最好賣

談到開業17年來賣過的產品，很難避開HOKA的越野跑鞋。郭煒傑說：「HOKA一嚟香港已經有做，我試過OK喎，但佢哋（客人）一見到就話拗柴，唔好話著上去，基本上見到都覺得會拗柴。一路做咗兩三年，啲人先慢慢會揀。」

驟眼看，全天候店中最多HOKA的鞋盒，難道有很多貨清不到？郭煒傑笑言入貨不算多，問題不太嚴重，但承認去貨很慢。（顏銘輝攝）

郭煒傑表示HOKA Speedgoat是最好賣的一個系列，如今已經出到Speedgoat 5，但在近大半年的減價潮下，全天候的Speedgoat 5都要跟大勢，減到600元一對。他都感嘆「去得超慢」，「賣一對就蝕兩三百」。

在HOKA減價潮下，郭煒傑表示Speedgoat 5賣一對蝕一對。（全天候Facebook）

絕版「無敵腳」最適合尋幽探秘

說起行山鞋，他記得十幾廿年前，全山都穿Montrail越野鞋，如今就變成HOKA的天下。他說：「我對HOKA只係一般，佢係舒服，但你要睇自己嘅習慣，買嚟做乜。好似『捐』山嗰班好鍾意Scott Kinabalu Enduro，但跑山嗰班就話唔得。（『捐』山係指？）即係去搵下啲徑，有少少攀爬，尋幽探秘嗰班最鍾意嘅，HOKA就唔好嘞，你感受唔到塊地。」Scott Kinabalu Enduro被稱為「無敵腳」，幾年前全天候都有得賣，但這款鞋現已絕版。

郭煒傑表示本身租約已到期，與業主洽談後，可以經營到8月底結業。（顏銘輝攝）

疫情生意大減 未能受惠行山熱潮

創業初期，郭煒傑會放工後晚上到旺角開店，不久辭去正職，專注經營全天候。「最好景呀？2008到2011年左右，你見到會多咗新朋友入去玩呢樣嘢，之後就冇乜特別進步。你話好景，其實都冇乜試過，只能夠萬零兩萬（月薪），最勁都係三萬。呢幾年就死嘞，基本上係捱嘅，出唔到糧乜滯。」

隨香港行山、跑山市場逐漸成熟，競爭愈來愈激烈，大型連鎖運動用品店也加重相關產品的比例。疫情期間封關，香港出現全民行山露營的熱潮，戶外用品成為逆市奇葩，可惜不包括全天候。

疫情下的行山熱潮，並無幫助到樓上舖的全天候。（顏銘輝攝）

「我都估唔到。」郭煒傑說：「商場係好好生意，佢哋（商場及街上的行山用品商）係得嘅。你以為多人行山我哋一定有客？Sorry，真係好死。」

「嗰啲人唔係行開山，都係買個背囊、買對鞋，喺屋邨或者大型商場買，佢哋唔想搵啲特別嘅嘢。同埋我哋有幾多人識？真係冇乜人識，唔會有人山長水遠出嚟旺角睇下我哋呢啲舖頭仔。」

結業在即，很多貨品都特價發售。（全天候Facebook）

以前，郭煒傑會跟拍檔一人返早、一人返晏，但在疫情時，索性變成一人返一日，反正門可羅雀。他說：「冇出咩固定糧，兩條友（他跟拍檔）自己計。好彩唔使特別再放錢入去，但冇乜人工，可能得一千幾百，嗰3年真係好死，只能夠食積蓄。」

郭煒傑表示不得不認老，為客人尋找行山鞋時，都要戴上老花眼鏡才看得清鞋盒上的標籤。（顏銘輝攝）

創立山店 完成小時候目標

收入未如理想，加上人事環境轉變，如果全天候要經營下去，郭煒傑將要獨力支撐。考慮到快將「登六」，體力上難以負荷，他決定結束17年心血，「走去『再培訓計劃』睇下，再做多兩、三年。起碼唔使煩夠鐘交租、清數，搵份簡單、輕鬆啲嘅工，可能收入仲穩定，萬幾蚊分分鐘多過宜𠵱家。」

「叫做完成細個嘅目標，對住呢啲嘢（行山用品）唔會悶。」郭煒傑說：「唔捨得還唔捨得，眼濕濕可能收工（結業）嗰日會嘅，諗住啲開心嘢咪算。」他語氣一轉，歡喜地分享以前拉閘十幾日去尼泊爾行山，又去台灣環島踩單車。

郭煒傑站在收銀的位置，笑住向客人介紹產品。（顏銘輝攝）

全部開心回憶都是拉閘去旅行？「工當然要開，但有得玩就好玩！大佬，你玩嘅機會一定少過你開工。」

從訪問中，感覺郭煒傑由頭到尾最喜歡的是行山，經營全天候一為謀生，二是因為生意與行山有關。最不捨得全天候的什麼？以為他可能會答回憶或者熟客，但他說：「人未死，冇最唔捨得，始終個興趣仲喺度，係冇得賣嘢啫，一星期長長短短都會有兩三日去行山。」

經營一間行山裝備店是郭煒傑小時候的夢想，但他表示是時候結束了。（顏銘輝攝）

8月23日全天候結業後，郭煒傑不用被店舖困住，有更多空餘時間行山，說不定他還更期待及開心。

旺角見不到，那就山上見吧！

考慮到收入及年齡後，郭煒傑決定今年結束全天候。（顏銘輝攝）

全天候戶外用品店基本資料

地址：旺角花園街79號1樓

營業時間：星期一至六13：00至21：00

結業日期：2023年8月23日

