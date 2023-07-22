美斯地標戰｜絕殺罰球帶來感動一夜　碧咸眼泛淚光與家人慶祝

一記堪稱「教科書級數」的罰球，美斯（Messi，又譯梅西）不只為國際邁亞密帶來寶貴的勝仗，更給球迷留下感動一夜。

國際邁亞密班主之一的碧咸，見證美斯入球後，立即與家人慶祝，被鏡頭捕捉到眼泛淚光的一幕。



球迷都知道，這場對墨西哥球隊藍十字的聯賽盃，有機會是美斯轉投國際邁亞密的地標戰。美斯從現身球場、到先坐後備席，然後半場熱身，舉手投足均成為焦點。

等了半場，美斯何時披甲上陣？（路透社）

等了半場，美斯何時披甲上陣？（路透社）

球迷們等了又等，直到53分鐘，美斯終與前巴塞隊友布斯基斯一起後備上陣，球迷引頸以待一幕終於來臨觀。此時國際邁亞密領先1：0，然而9分鐘之後，他們便被藍十字扳平1：1。球隊能否終止近6場不勝頹勢？大概大家都對美斯寄予厚望，特別是球會班主之一的碧咸。

美斯接過隊長臂章，上演國際邁亞密地標戰。（路透社）

美斯接過隊長臂章，他用表現證明，來到美職踢球，不只是職業生涯尾聲爭取最後機會「掘金」，只要穿起球衣落場，就該卯足全力。他不斷為隊友鋪橋搭路，多次送出直線，但入球遲遲未來，直至補時階段94分鐘，美斯掀起全場高潮。

（路透社）

一次禁區頂的罰球機會，美斯盡演「教科書級」的球技，皮球直飛網窩左上角。入球一刻，全場興奮莫名，碧咸立即與一同觀戰的家人慶祝，被鏡頭捕捉到眼泛淚光的一刻。完場之後，他與美斯握手和輕輕擁抱，感激球王為球隊帶來寶貴的勝仗。

美斯以罰球絕殺，助國際邁亞密擊敗藍十字。（路透社）

美斯完場前以妙絕罰球助國際邁亞密取勝，碧咸賽後激動擁着球王。（網上截圖）