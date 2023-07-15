美斯一家人美國行超市幾無人認出　「他就跟我們一樣」｜足球熱話

撰文：陳旭暉
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美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在Instagram上擁有4.7億粉絲，在全球具有極高知名度，或許沒有多少人能想像到，這樣的他居然能與家人一同在超級市場閒逛，悠然地享受平淡的天倫之樂。

各大體育明星，平常在街上一舉一動，跟某人去餐廳食飯，都不時會成為狗仔隊的報道題材，又或者只是駕駛一輛名貴跑車出行，又會成為一則新聞。作為現時世界上最具知名度的球星之一，美斯當然也不例外，周五（14日）有美國網民「野生捕獲」美斯跟家人在超市購物。

不過有趣的是，或許是美國的足球文化沒那麼普遍，一開始並沒多少人意識到美斯的存在，直至在收銀台結帳時，才陸續有人圍觀並要求合照，這要是在歐洲或是南美，恐怕是難以想像的。

早在宣布決定遠赴美國時，美斯便提到其中一個原因，是想要遠離壓力與聚光燈，如今在美國能稍微過上些一般人的平凡生活，讓不少網民感嘆他這次做了正確的選擇。

在被認出後，他也十分親民地與要求者合照，有網民留言：「他就跟我們普通人一樣。」

也有少數人在途中認出美斯並與他合照，能見到美斯兩名兒子在旁邊等得有點不耐煩，畫面十分有趣。（Twitter圖片）

同時有網民表示，像美斯這樣富有的知名人士，居然在沒有貼身保鑣的情況下獨自出外購物，安全情況讓人感到擔憂，更何況還是在很多人都能合法持槍的美國。不過從影片最後可以見到，美斯的車子旁邊停着一輛警車，據英國《每日鏡報》及西班牙《馬卡報》報道，他今次開車出行，其實有一輛警車在後方護送。

只是同一篇報道亦指出，美斯身處的白色車輛，在一條十字路口處衝紅燈，並幾乎釀成交通意外，所幸最終無人受傷。《每日鏡報》指無法肯定駕駛者是不是美斯本人，不過從完整片段可以看到，有一名球迷突然衝出馬路，向美斯的車子做出拍照姿勢，或許駕駛者是因為要避開該名球迷而沒有注意到紅燈。

外媒盛傳美斯將會在近日正式與國際邁阿密簽約，並於7月21日於美墨聯賽盃（Leagues Cup 2023）面對墨西哥藍十字體育會（Cruz Azul）的比賽中上演地標戰。

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