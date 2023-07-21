美斯國際邁亞密首戰串流平台直播　入Group第一句話獲隊友激讚

美斯（Lionel Messi，又稱梅西）上周日正式在國際邁亞密亮相，這位球王的地標戰有望在香港時間周六（22日）早上上演。

他的新隊友透露，美斯加入球隊Whatsapp群組後，第一句話便是幫助隊友。



美斯的地標戰很可能在香港時間周六早上8時展開的聯賽盃上演，屆時國際邁亞密會對墨西哥球隊藍十字，Apple TV將也將會直播這場賽事，但用戶需要先訂閱。

美斯在新東家的一舉一動都備受注目，他的新隊友、曾效力熱刺和紐卡素的美國國家隊隊長耶迪連（DeAndre Yedlin）透露，「球王」為人十分慷慨——上周日美斯的亮相儀式一票難求，連國際邁亞密球員都未必有足夠門票入場，22歲的厄瓜多爾前鋒甘柏拿（Leonardo Campana）也希望能看到這場盛事，卻無飛在手，直到儀式當日，唯有在球隊Whatsapp Group「求飛」。

美斯已全情投入操練。（路透社）

耶迪連稱，自己當時也不知道美斯原來已在群組內，「星期日，甘柏拿在找門票，他就在群組內問大家有沒有票可以讓給他。當時我本來不知道美斯是否已入Group，但他突然出現，反問耶迪連：『你要幾多張？』就這樣直接回覆了。」

甘柏拿除了獲美斯協助獲得門票，也分享了在訓練中與美斯同隊的合照：

「當時，我的反應是，『哇！』你懂的吧。他應該只認識了大家三天左右，但這樣慷慨的舉動，就反映了他是個很好的人。」雖然美斯甚少在公開場合說英語，但耶迪連指，美斯的英語「很夠用」，「他（在訓練中）跟每個人都有說話。」