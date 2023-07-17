美職聯｜美斯投國際邁亞密獲盛大歡迎　逾萬球迷冒雨睹球王風采

貴人出門招風雨，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）加盟國際邁亞密的歡迎儀式，本來預定於香港時間周一（17日）早上6時半舉行，但因雷暴天氣而推遲至8時。雖然稍有阻滯，儀式最終仍順利舉行，美斯與另一名新加盟的前巴塞隊友布斯基斯（Sergio Busquets），在微雨中亮相DRV PNK球場，接受主場18000名觀眾的熱烈歡迎。



國際邁亞密為了美斯及布斯基斯舉行盛大的歡迎儀式，卻因天雨關係而延遲1小時，依然未能影響一眾球迷的雅興，球迷們冒着大雨前往球場，準備一睹球王風采。

碧咸（David Beckham）作為國際邁亞密班主之一，當然隆重其事，帶同妻子維多利亞及數名子女亦有跟隨前來，見證歷史性一刻。之後美斯及其家人亦到達現場，親切地與現場的球迷打招呼後步入球場通道，新加盟的布斯基斯亦緊隨其後到埗。

不少球迷冒雨前來，在得知因天氣原因推遲後仍耐心等待。（路透社）

延至晚上8時，邁亞密當地已夜幕低垂，碧咸與球隊另外兩名班主，走到球場中央那因微雨已變得有點濕滑的舞台上致辭，「萬人迷」再次提及他10年前便夢想將最好的球員帶來邁亞密，「請原諒我今晚有點激動，因為邀請到美斯加盟國際邁亞密，真的是夢想成真。」他亦沒有忽視布斯基斯，表示為他的加盟感到榮幸，「他是同時代最全面的中場球員之一。」

「我們正在邁亞密建立一間特別的球會，會關心所服務的社群，我們的球迷讓這間球會變得獨特，我們將一起創造出難忘的回憶。」碧咸在演講中續說道。「跟你們一樣，我已急不及待想要看到美斯穿上我們的球衣走上球場。各位先生及女士們，我們的故事，在這裏展開新篇章。」

碧咸再次形容能邀請到美斯加盟，是夢想成真。（路透社）

國際邁亞密在香港時間凌晨約3時半宣布布斯基斯加盟，今次歡迎儀式由他先打頭陣。這名35歲的西班牙中場球員，離開效力15季的巴塞隆拿，與曾並肩作戰14季的美斯再度成為隊友。

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之後美斯在微雨與滿場的歡呼聲中壓軸登場，他從包括碧咸在內的三名班主手中接過新10號球衣，DRV PNK球場兩邊看台隨即放出煙花，歡迎這名阿根廷球星的加盟。

美斯演講時先是感謝到場的球迷，「首先我要感謝所有熱情歡迎我到來的邁亞密人。能來到這裏與你們一起，我感到非常高興。我想要感謝Jose（班主之一）和碧咸，自我們到達這裏後，他們助我們更容易適應一切，同時這一切也很壯觀。」

他又表示希望能開始訓練和比賽，以勝利助這間球會持續成長，「我非常高興與家人選擇了這座城市，毫無疑問我們將會有一段美好時光，非常感謝大家今天到來。」

隨後美斯的家人亦上台一同合照，在球迷的歡呼聲下，完成今次盛大的歡迎儀式。外媒盛傳，美斯將會在7月21日面對墨西哥藍十字體育會（Cruz Azul）的美墨聯賽盃（Leagues Cup 2023）中上演地標戰。