足球｜美斯地標戰罰球絕殺演身價　國際邁亞密聯賽盃擊敗藍十字

阿根廷球星美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）轉投美職球隊國際邁亞密，香港時間今日（22日）早上於鬥墨西哥球隊藍十字的聯賽盃後備上陣，他的一記罰球盡演球王身價，協助球隊完場前以2：1絕殺對手。



早在美斯加盟之時，便已盛傳這場比賽會是美斯與布斯基斯（Sergio Busquets）的地標戰，惟今仗這兩名前巴塞球星都被列在後備名單之上，新加盟的佐迪艾巴（Jordi Alba）則不在出戰陣容內。

焦點球星美斯跟布斯基斯今場友賽未被列入正選名單。（路透社）

NBA球星勒邦占士（LeBron James）亦有到場觀戰，並在後備席與美斯擁抱致意，兩人相擁足有10秒之久。

國際邁亞密在44分鐘憑羅拔泰萊（Robert Taylor）射門領先至1：0，換邊後美斯跟布斯基斯在第53分鐘後備入替，該名阿根廷球星亦接過隊長臂章，上演在國際邁亞密的地標戰。

比賽第53分鐘，美斯跟布斯基斯後備入替。（路透社）

不過第65分鐘時，藍十字將比數扳平至1：1，之後美斯多次為隊友送出精彩直線鋪橋搭路，但一直未能攻破對方大門。

美斯地標戰多次交出精彩表現。（路透社）

至第94分鐘，國際邁亞密在禁區頂獲得一次罰球機會，美斯操刀直接射入左上角破網，助球隊以2：1絕殺藍十字。

從另一個角度看美斯絕殺的罰球，可說是「擺都無咁靚」。已退役女子網球手「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）今場亦為座上客，她與家人看到入球後都表現得相當驚訝。班主之一碧咸（David Beckham）也興奮地與家人相擁慶祝。

目睹美斯處子戰即以如此戲劇性的方式助球隊取勝，碧咸在觀眾席看得熱淚盈眶，相信他心裏一定感嘆這次自己沒有「入錯貨」。

賽前國際邁亞密已各項賽事連續6場不勝，目前更排在美職聯東岸榜尾，因此美斯這記奠定勝局的罰球，實際上有力地終止了球隊最近的頹勢，至於能否帶領國際邁亞密從谷底反彈殺入季後賽，則讓我們拭目以待。