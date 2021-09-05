朱文佳奪銀：已盡力做到最好　銀牌得來不易感恩可出戰︱東京殘奧

港將朱文佳驚喜殺入東京殘奧羽毛球男子SH6級（短肢組）金牌戰，即使以1：2憾負印度選手拿格（Krishna Nagar），似乎有點美中不足，他對這面得來不易的銀牌只有感恩。



賽後他冷靜分析得失，「今場比想像中差不多，決賽壓力大，一切取決場上心態」。他坦言，落後時，一心想着分數，心態一鬆，隨即表現有落差。他不諱言，決勝局「最尾有少少動搖」，心態影響表現。

東京殘奧｜朱文佳羽毛球短肢組決賽憾負 港隊煞科日奪兩牌謝幕

朱文佳在東京殘奧羽毛球男子SH6級別為香港贏得一面銀牌。（路透社）

「整體已盡力做到最好」，他說比賽中「手緊影響發揮，對手打得較放，此消彼長」，今天順風場區令羽毛球落點難以控制，他認為，「今日順風場問題比較嚴重」，卻不以這為落敗藉口，直指對手一樣受此影響。

朱文佳殘奧決賽英姿：

今屆殘奧羽毛球首次被列入正式比賽項目，他與陳浩源的獎牌，均為香港在殘奧寫下歷史新一頁，「這面銀牌得來不易，感恩有機會參賽，多謝教練、家人、殘奧會、體育界和教會朋友一直協助和激勵我。」

由第一場比賽，到今場金牌戰，朱文佳一再展示過人的冷靜，因為他一直覺得，落場比賽根本無法控制，運動員的「技術、體能、心理以至日常生活」，一切皆為平日長年累月努力的成果，他直言「細節影響發揮」，或許朋友在他低潮時鼓勵他的一席話，才能造就今日的他。

朱文佳今屆殘奧展現出過人的冷靜。（美聯社）

「我一直將自己定位定得好低，運動員本質是做好自己本份，場上無法控制結果，珍惜每次能夠代表香港的機會。」朱文佳直指，能夠代表香港出戰並非理所當然，「多謝身邊每一個人，每個人其實都要靠自己行出去。」身為虔誠基督徒，他再次多謝教會心靈上的安慰，「每個人都好渺小，一切結果都係交畀上帝。」

他多謝廣大香港市民對健全和殘障運動員的支持之餘，同時希望大家「日後關注任何運動員的每一場比賽」，他感慨，比賽場上的光芒十分短暫，背後可能是10多年的練習，甚至有很多外界看不見的傷患，因此希望無論成績如何，也請大家關心每一個香港運動員，「鼓勵身邊每一個做運動的人。」

東京殘奧｜朱文佳從迷失到爭金 獎牌是一個關於尋回自我的故事

朱文佳為香港在東京殘奧贏得今屆第5面獎牌。（Getty Images）

朱文佳唸中學時受朋友邀請，接觸羽毛球運動，在14歲開始羽球生涯，之前最好的成績是在2018年亞殘奧贏得單打金牌。出戰短肢組別的朱文佳，覆蓋範圍大，跑動能力強，網前控制亦強，今屆殘奧首度增設羽毛球項目，他亦順利在短肢組別SH6級獲得一面銀牌。

朱文佳小資料

年齡：30歲

世界排名：第3位

主要戰績：

2019國際巡迴賽土耳其站、中國站金牌

2018亞殘運男子單打金牌



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